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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Patatesi, soğanı kurşun gibi kullanıyorlar

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Patatesi, soğanı kurşun gibi kullanıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara Etimesgut’ta seçim ofisinin açılışına katıldı.

Bahçeli, şunları söyledi:

AHLAKSIZLIK, VANDALLIK

“8 Mart akşamı Taksim’de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır. Peki bu ihanete CHP’den, İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar.

Biz cumhur derken, zillet yine kaosa sarıldı, Kandil’in ağzına baktı, Pensilvanya’nın eteğine tutundu. Biz beka dedik, bunlar belanın yörüngesine girdi. Oyalanacak, rehavete kapılıp beka meselesini gözardı edecek ne zamanımız ne de tahammülümüz vardı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Kapalı Cezaevi’ni yol geçen hanı yapıp terörist ziyaretinde bulundu. Terörist Demirtaş’a özgürlük çağrısı yaptı. İP’in adayı da bunlarla aynı dilin sahibi, aynı yolun yolcusuydu. Kandil operasyonuna karşı aynı mevziye girdiler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına karşı YPG’nin safında yer aldılar. CHP-HDP-İP-SP aynı kazanın içinde kaynayan katran misali birbirine kenetlenip tutundular.

Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı, emperyalizm kuryesi bir siyasetin bekçiliğine soyundular. Bunlar teröriste hoşgörülü, Mehmetçik’e tahammülsüzdü. Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır. İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak, cumhurun karar ve tokadını inşallah bir kez daha tadacaklardır.

VİCDANLARI YOK

Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor. Çok zor geçen 2018 yılında yüzde 2.6’lık büyüme gelecek için ümitli olmamızı sağlıyor. Buna da kulp takarlar. Büyümedeki gelgitlerden memnuniyet duyarlar. Tıpkı Gezi Parkı’nda ağacı bahane ettikleri gibi şimdi de patatesi, patlıcanı, soğanı, biberi, tanzim satış noktalarını kirli siyasetlerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Çünkü utanmaları yok, vicdanları yok, ahlakları kalmamış. PKK’nın belediyelerde tekrar yuvalanma girişimlerine göz yummayacağız.” 

ÖZHASEKİ’YLE BİRLİKTE AÇTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Etimesgut’taki seçim bürosunun açılışına katıldı. Cumhur İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki de Bahçeli’nin konuşması sırasında yanında bulundu. Bahçeli ve Özhaseki açılış kurdelesini birlikte kesti.
(Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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