Patatesi, soğanı kurşun gibi kullanıyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara Etimesgut’ta seçim ofisinin açılışına katıldı.
Bahçeli, şunları söyledi:
AHLAKSIZLIK, VANDALLIK
“8 Mart akşamı Taksim’de bir grup ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır. Peki bu ihanete CHP’den, İP’ten tepki geldi mi? HDP’den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar.
Biz cumhur derken, zillet yine kaosa sarıldı, Kandil’in ağzına baktı, Pensilvanya’nın eteğine tutundu. Biz beka dedik, bunlar belanın yörüngesine girdi. Oyalanacak, rehavete kapılıp beka meselesini gözardı edecek ne zamanımız ne de tahammülümüz vardı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Kapalı Cezaevi’ni yol geçen hanı yapıp terörist ziyaretinde bulundu. Terörist Demirtaş’a özgürlük çağrısı yaptı. İP’in adayı da bunlarla aynı dilin sahibi, aynı yolun yolcusuydu. Kandil operasyonuna karşı aynı mevziye girdiler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına karşı YPG’nin safında yer aldılar. CHP-HDP-İP-SP aynı kazanın içinde kaynayan katran misali birbirine kenetlenip tutundular.
Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı, emperyalizm kuryesi bir siyasetin bekçiliğine soyundular. Bunlar teröriste hoşgörülü, Mehmetçik’e tahammülsüzdü. Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır. İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak, cumhurun karar ve tokadını inşallah bir kez daha tadacaklardır.
VİCDANLARI YOK
Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor. Çok zor geçen 2018 yılında yüzde 2.6’lık büyüme gelecek için ümitli olmamızı sağlıyor. Buna da kulp takarlar. Büyümedeki gelgitlerden memnuniyet duyarlar. Tıpkı Gezi Parkı’nda ağacı bahane ettikleri gibi şimdi de patatesi, patlıcanı, soğanı, biberi, tanzim satış noktalarını kirli siyasetlerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Çünkü utanmaları yok, vicdanları yok, ahlakları kalmamış. PKK’nın belediyelerde tekrar yuvalanma girişimlerine göz yummayacağız.”
ÖZHASEKİ’YLE BİRLİKTE AÇTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Etimesgut’taki seçim bürosunun açılışına katıldı. Cumhur İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki de Bahçeli’nin konuşması sırasında yanında bulundu. Bahçeli ve Özhaseki açılış kurdelesini birlikte kesti.
(Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)
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