Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlar?
Sıcak havalar ve yaz mevsimi devam ederken, pastırma sıcakları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Pastırma yazı hakkında bilgi edinmek isteyenler, internet üzerinden pastırma sıcaklarının hangi aylarda yaşandığını sorguluyor. Peki, pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlar? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Temmuz ayının son günlerine doğru pastırma sıcakları da merak edilen konulardan biri haline geldi. Pastırma yazı hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim olarak kullanılır. Peki, pastırma yazı hangi aylarda ortaya çıkar? İşte, pastırma sıcakları ile ilgili merak edilenler.
PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günlerdir. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
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