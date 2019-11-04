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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

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Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak edilen ve internette aranan konular arasında yer alıyor. Pastırma sıcakları ve pastırma yazı olarak bilinen bu dönem için İBB tarafından da açıklama yapıldı. Peki Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den hava durumu için açıklama geldi. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini ilerleyen günlerde pastırma sıcaklarına bırakacağı ifade edildi. Peki, pastırma yazı ne zaman başlayacak?
İBB'nin hava sıcaklıklarına yönelik açıklaması ardından 'Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman?' soruları sıklaştı. Sonbaharın son günlerini ifade eden pastırma yazı kısa bir süre sonra yurda "merhaba" diyecek. Peki, bu yıl pastırma sıcaklıkları ne zaman yaşanacak?

Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur. Pastırma sıcaklıkları genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

"Cumartesi günü hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava Pazar günü rüzgârın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların 'Pastırma Yazı' ile tekrar kademe kademe artarak 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor"

Her yıl ekim ayının sonu ile kasım başında kendisini gösteren pastırma sıcakları, etkisini hissettirmeye başladı. Bu yıl pastırma sıcaklarının ne kadar daha süreceğini merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. İşte, pastırma sıcakları hakkında merak edilen ayrıntılar...

Uzmanlar, mevsim normallerinde görülen soğuk havanın ardından yüksek basıncın etkisiyle ülke genelinde yaşanacak "pastırma yazının" 12 Kasım'a kadar süreceğini belirtiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamına gelen ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı"nın genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görüldüğünü dile getirdi.

Bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olan pastırma sıcaklarının geçen yıl ekimde etkili olduğunu vurgulayan Toros, pastırma yazında, yüksek basınç etkisiyle gündüzlerin güneşli ve mevsim normallerine göre sıcak, gecelerin ise ayaz sebebiyle soğuk olduğunu kaydetti.

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