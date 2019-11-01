Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman?
geldi. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini ilerleyen günlerde pastırma sıcaklarına bırakacağı ifade edildi. Peki, pastırma yazı ne zaman başlayacak?
Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur. Pastırma sıcaklıkları genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir.
SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?
"Cumartesi günü hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava Pazar günü rüzgârın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların 'Pastırma Yazı' ile tekrar kademe kademe artarak 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor"
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