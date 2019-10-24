Pastırma sıcakları yaklaşıyor - Pastırma sıcakları ne zaman?
Genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan pastırma sıcakları için geri sayım devam ediyor. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzleri sıcak, geceleri ise ayaz olacak. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
Sonbahar mevsiminin son günlerinde olan vatandaşlar, pastırma sıcaklarının tarihine kilitlendi. Sonbaharın son dönemlerinde yaşanan yaza benzer iyi havalar. Dünyada değişik adlarla bilinmesine rağmen, ülkemizdeki "pastırma yazı/sıcağı" kavramı bu deyimi karşılamaktadır. Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla kez yaşanırken; bazı yıllarda hiç görülmeyebiliyor. Peki, pastırma yılı ne zaman, hangi ayda gerçekleşiyor?
Türkiye, kasım ayında yaklaşık 2 hafta pastırma sıcaklarını yaşayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 gün etkili olması beklenen pastırma sıcakları, kasım ayının ilk haftalarında başlayacak ve hava sıcaklığını 6-7 derece artıracak
.
NEDEN PASTIRMA SICAKLARI?
Pastırma sıcaklıkları esas olarak Kayseri ve çevresinde meydana geliyor, bu nedenle yılın bu dönemlerine pastırma sıcakları adı veriliyor. En güzel pastırmanın yapılması için bu hava şartlarının yaşanması gerekiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle