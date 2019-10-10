Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihler arasında başlıyor?
Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak etkili olurken, gözler pastırma yazına çevrildi. Halk arasında bilinen adıyla 'pastırma sıcakları’ nedeniyle hava sıcaklıkları bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki, pastırma yazı ne zaman?
Duruma göre birkaç gün ya da hafta boyunca sürebilen pastırma sıcakları, teknik olarak kutuplardan gelen alçak soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi ortaya çıkarması ile meydana gelmektedir. Pastırma sıcakları ile birlikte havanın dikey hareketi engellendiği için alçaklarda tozlu hava görülmesi muhtemel olmaktadır. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlar? İşte,o detaylar!
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
Neden adı pastırma yazı?
Ekim ayının son haftasıyla kasımın ortalarında yaşanan “pastırma yazı”nın esas adı "pastırma ayazı". Gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğu mevsimde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklığı sıfır derecenin altına düşüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle