Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
Halk arasında bilinen adıyla 'pastırma sıcakları'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ekim ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının yaşandığı pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı pek çok vatandaşın araştırdığı ve merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Sonbaharın etkilerinin hissedildiği şu günlerde pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez.
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
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