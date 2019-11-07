Pastırma sıcakları ne zaman başlar, ne zaman biter
Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve ne zaman biter sorularının cevapları Kasım ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından aranan konular arasında. Bir çok ilimizde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar pastırma sıcakları ne zaman başlar ve ne zaman biter sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte pastırma sıcakları veya pastırma yazı olarak bilinen dönemin detayları
Kasım ayının gelmesi ile beraber pastırma sıcakları da vatandaşların en fazla merak ettiği konular arasında yer aldı. Sonbahar aylarında yazdan kalma sıcak günlerin yaşandığı pastırma sıcakları, mevsim normallerinin üzerinde görülen hava sıcaklığı olarak adlandırılıyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlar? Pastırma yazı ne demek? İşte, o konular hakkında bilgiler.
Son haftalarda yurt genelinde sıcak havaların kendisinin göstermesiyle, pastırma sıcakları da gündemdeki yerini aldı. Pastırma sıcakları genellikle bir kaç gün yada hafta sürer. Bazı zamanlarda ise hiç görülmez. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlar ne zaman biter? İşte, pastırma sıcakları hakkında detaylar.
PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA GÖRÜLÜR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
Uzmanlar, mevsim normallerinde görülen soğuk havanın ardından yüksek basıncın etkisiyle ülke genelinde yaşanacak "pastırma yazının" 12 Kasım'a kadar süreceğini belirtiyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamına gelen ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı"nın genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görüldüğünü dile getirdi.
Bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olan pastırma sıcaklarının geçen yıl ekimde etkili olduğunu vurgulayan Toros, pastırma yazında, yüksek basınç etkisiyle gündüzlerin güneşli ve mevsim normallerine göre sıcak, gecelerin ise ayaz sebebiyle soğuk olduğunu kaydetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle