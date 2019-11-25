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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)
25.11.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Pastanede iğrenç olay... 'Olay rüyalarıma giriyor' dedi

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Pastanede iğrenç olay... 'Olay rüyalarıma giriyor' dedi

ŞİŞLİ'de 15 Temmuz 2019'da bir pastane zincirinin şubesinde tezgahtar olarak çalışan Y.S.'yı (19) taciz ettiği iddiasıyla yargılanan pastanelerin sahibi Ş.Y.'ye (50), ''Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı'' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ş.Y., mazeret sunarak gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Y.S. ''müşteki'' sıfatıyla salonda hazır bulundu.

''BİR KERE OLACAK DEDİ ''Duruşmada, müşteki Y. S., '' Sanık olay tarihinde yanıma geldi ve yanağımı tuttu başımı çevirdi. Beni öpmeye çalıştı. Ben elimle kendisine mani oldum. Bir kere olacak, dedi. Sonra beni bıraktı. Geriye doğru yürüdü. Bir kez daha yanaştı, belimden tutarak beni kendine doğru çekti. Yine kendisini sert bir şekilde itekledim, daha sonra uzaklaştı, aşağıya indiğimizde de elimden tuttu. Olaylardan sonra psikolojik olarak yıprandım, olay rüyalarıma giriyor. Şikayetçiyim'' şeklinde konuştu.

''BAĞIRSAYDI İNSANLAR YARDIMA GELİRDİ, KURGUDAN İBARETTİR''

Sanık avukatı savunmasında, ''Müvekkilim olay günü olayın meydana geldiği iddia edilen yukarı kata çıkmamıştır, yukarıya çıkan merdivenlerde oturarak sigara içmiştir. Müştekinin anlatımları kurgudan ibarettir. İşlek bir caddede bulunan dükkanda söz konusu eylemler işlenemez. Bağırsaydı insanlar yardıma gelirdi, müvekkilimin beraatini talep ediyoruz'' dedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, sanık Ş.Y.'nin  "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı" suçunu işlediğini sabit görerek ve sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını belirterek 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız geçmişini takdiri indirim sebebi olarak kabul ederek cezayı 2 yıl 6 ay'a düşürdü.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 15 Temmuz 2019'da Şişli Nişantaşı’nda bir pastane zincirlnin şubesinde gerçekleşen olay şöyle olmuştu: Müşteki Y. S.(19) olaya konu pastanede tezgahtar olarak çalışmaktaydı. Sanık Ş.Y.(50) olay tarihinde Y.S'yi öpmeye çalışmıştı. Müşteki Y. S.,  Ş.Y'yi itekleyerek kaçmaya çalıştı ancak sanık Ş.Y. engel olmuştu. Olay sonrasında alkol ölçüm raporuna göre sanık Ş.Y.'nin alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Sanık Ş.Y. hakkında ''Cinsel saldırı'' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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