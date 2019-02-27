Pastacı ve lokantacılarla az tuz, az şeker protokolü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pastacılar ve lokantacılarla yarın protokol imzalayacak. Böylece kebaplar, çorbalar, pastalar dahil tüm yiyeceklerde şeker ve tuz oranı 4-5 gram azaltılacak.
Günlük tuz tüketimi İngiltere’de 9, ABD’de 10, Japonya’da 12, Çin’de 13 gram iken, bu rakam yıllardır süren çalışmalar sonrasında Türkiye’de 15 gramdan 10 grama düşürüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise günlük toplam tuz alımının, 5-6 grama denk gelen bir çay kaşığıyla sınırlandırılması gerektiğini öneriyor. Sağlık Bakanlığı, çalışmaya şekeri de dahil etmek için yarın pastacılar ve lokantacılarla ‘Aşı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar İşbirliği Protokolü’ imzalayacak. Protokolle ilgili bilgi veren Bakan Fahrettin Koca, uygun işletmelerin sertifika alacağını belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:
Meltem Özgenç - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
“Beslenme Konseyi kurduk. Bu konseyin oluşturduğu bilimsel heyet de yer yer örnekler alarak takibini yapabilecek. Masalardan tuzluklar kalkacak. İlerleyen dönemde sandviç, poğaça gibi bazı atıştırmalıkların boyutları küçültülecek. Yağ ve kalori hesabı da yapılmaya başlanacak. Böylece obezite konusunda da mücadeleye bir de bu yönden devam edebileceğiz. Türkiye’de her üç kişiden biri obez ya da fazla kilolu. Gençlerde de bu giderek artıyor.
Türkiye’nin beslenme haritasını da tamamladık. 81 ilde 13 bin erişkinin kanına, vitamin düzeylerine baktık. Vatandaşın alışkanlıkları, nasıl beslendiği ve bunun sağlıklı olup olmadığını ortaya koyan bir çalışma. Bu haritaya göre vatandaşın kilo durumu ve besin yetersizlikleri tespit edilecek. Folikasit, demir, D vitamini gibi eksiklikler saptanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’na besin zenginleştirmesi önerilecek ve eksikliklerin takviyesi yapılmış olacak.”
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