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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ - ANKARA
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pastacı ve lokantacılarla az tuz, az şeker protokolü

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Pastacı ve lokantacılarla az tuz, az şeker protokolü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pastacılar ve lokantacılarla yarın protokol imzalayacak. Böylece kebaplar, çorbalar, pastalar dahil tüm yiyeceklerde şeker ve tuz oranı 4-5 gram azaltılacak.

Günlük tuz tüketimi İngiltere’de 9, ABD’de 10, Japonya’da 12, Çin’de 13 gram iken, bu rakam yıllardır süren çalışmalar sonrasında Türkiye’de 15 gramdan 10 grama düşürüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise günlük toplam tuz alımının, 5-6 grama denk gelen bir çay kaşığıyla sınırlandırılması gerektiğini öneriyor. Sağlık Bakanlığı, çalışmaya şekeri de dahil etmek için yarın pastacılar ve lokantacılarla ‘Aşı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar İşbirliği Protokolü’ imzalayacak. Protokolle ilgili bilgi veren Bakan Fahrettin Koca, uygun işletmelerin sertifika alacağını belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:

Pastacı ve lokantacılarla az tuz, az şeker protokolü

Meltem Özgenç - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

“Beslenme Konseyi kurduk. Bu konseyin oluşturduğu bilimsel heyet de yer yer örnekler alarak takibini yapabilecek. Masalardan tuzluklar kalkacak. İlerleyen dönemde sandviç, poğaça gibi bazı atıştırmalıkların boyutları küçültülecek. Yağ ve kalori hesabı da yapılmaya başlanacak. Böylece obezite konusunda da mücadeleye bir de bu yönden devam edebileceğiz. Türkiye’de her üç kişiden biri obez ya da fazla kilolu. Gençlerde de bu giderek artıyor.

Türkiye’nin beslenme haritasını da tamamladık. 81 ilde 13 bin erişkinin kanına, vitamin düzeylerine baktık. Vatandaşın alışkanlıkları, nasıl beslendiği ve bunun sağlıklı olup olmadığını ortaya koyan bir çalışma. Bu haritaya göre vatandaşın kilo durumu ve besin yetersizlikleri tespit edilecek. Folikasit, demir, D vitamini gibi eksiklikler saptanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’na besin zenginleştirmesi önerilecek ve eksikliklerin takviyesi yapılmış olacak.”

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