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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
24.01.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Pasta çaldı, iş yerinin önünde oturup dinlenirken yakalandı

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Pasta çaldı, iş yerinin önünde oturup dinlenirken yakalandı

KONYA'da yaşayan Haydar Eyisatır (26), camdan kapısını zorla açıp içeri girdiği pastaneden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çaldıktan sonra iş yerine önünde oturup dinlenirken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve poliste 25 suç kaydı bulunan Eyisatır tutuklanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, salı gecesi Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Haydar Eyisatır, bisikletiyle pastanenin önüne gelip, önce kapı sandığı camı açmaya çalıştı. Daha sonra kapının yerini fark eden Eyisatır, otomatik cam kapıyı eliyle aralamaya çalıştı. Yapamayınca çevresinde bulduğu bir kalasla iki kapı arasını aralamayı denedi. Bu da olmayınca yere oturup, yine eliyle aralamaya çalıştı. Ardından da itekleyerek kapıyı kırdı. İçeriden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çalan Eyisatır, bisikletine binip uzaklaşmak istedi. Ancak biraz ilerleyip, iş yerinin önüne oturup dinlenmeye başladı. İş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve poliste farklı suçlardan 25 kaydı bulunan Eyisatır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pasta çaldı, iş yerinin önünde oturup dinlenirken yakalandı

Pasta çaldı, iş yerinin önünde oturup dinlenirken yakalandı


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