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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
09.06.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Pasaportu çıktı... İsviçre'ye gidiyor

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Pasaportu çıktı... İsviçre'ye gidiyor

İZMİR’in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu’nun bahçesinde yaşarken çocukların yoğun ilgisini fark eden sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce sınıfa alınan, bir velinin şikayeti üzerine uzaklaştırılmak istense de İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin izniyle sınıfa alınmasına izin verilen ’Tombi’ adlı kedi, İsviçre’ye götürülecek. Bir süre Öğretmen İvaşçu ile Zürih’te kalacak Tombi’nin yurt dışına çıkarılabilmesi için kan tahlili sonuçlarının gelmesi bekleniyor.

Bayraklı Ticaret Borsası İlkokulu’nun bahçesinde beslenen, çocukların yoğun ilgi gösterdiği ’Tombi’ adlı kedi, sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu tarafından 1,5 yıl önce sınıfa alındı ve burada yaşamaya başladı.

Pasaportu çıktı... İsviçreye gidiyor


Hijyen kaygısıyla bir velinin şikayeti üzerine sınıftan çıkarılmak üzereyken, bu duruma üzülen çocuklar sayesinde haberlere konu olan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin talimatı üzerine sınıfta kalmasına müsaade edilen kedi Tombi, kendisini sahiplenen Özlem Pınar İvaşçu tarafından felsefe doktorası yapacağı İsviçre’nin Zürih kentine götürülecek. Kendisine hayvan pasaportu çıkartılan Tombi’nin, sağlıklı olup olmadığıyla ilgili kan tahlili sonuçlarının gelmesi bekleniyor.

Pasaportu çıktı... İsviçreye gidiyor

Bu sürecin bir süre daha uzayabileceğini belirten Özlem Pınar İvaşçu, "Yapmak istediğim şeyi başarmak için maalesef çocuklara veda etmek zorunda kaldık. Şimdi yurt dışına çıkmak için Tombi’nin kan tahlillerinin sonucunu bekliyoruz ki; bunları pasaportuna işletebilelim. Umarım hem onun, hem benim, hem de öğrencilerim için her şeyin en güzeli olur" dedi.

Pasaportu çıktı... İsviçreye gidiyor

Pasaportu çıktı... İsviçreye gidiyor

 

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