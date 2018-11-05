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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)
05.11.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

Tartışma yaratan iddia: Yanlış fotoğraf kullanıldı

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Tartışma yaratan iddia: Yanlış fotoğraf kullanıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü tarafından hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasında tarihi Uzunköprü Taş Köprüsü yerine kent merkezindeki Meriç Köprüsü'nün fotoğrafının konulduğu iddia edildi. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, büyük bir hata olduğunu ve bir an önce de düzeltilmesini istediklerini söyledi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü tarafından hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasında Uzunköprü Edirne yazısıyla tarihi köprünün fotoğrafı konuldu. Ancak kısa bir süre önce Avrupa Postaları'nca 'Altın Pul' ödülüne layık görülen Taş Köprü yerine Edirne'de kent merkezini Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan tarihi Meriç Köprü'sünün fotoğrafının yer aldığı anlaşıldı.

Tartışma yaratan iddia: Yanlış fotoğraf kullanıldı

'UZUNKÖPRÜ ÇOK BİLİNEN BİR KÖPRÜ, BU HATADAN DÖNÜLSÜN'

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, yeni pasaportlarda yer alan köprünün Uzunköprü yerine kent merkezindeki Meriç Köprüsü'nün konulmasının büyük bir hata olduğunu söyledi. İşbilen, tarihi köprü UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde olduğunu belirterek, "Yeni pasaportların ilk sayfasına Uzunköprü Edirne yazısı konularak bir köprü resmi konmuş ancak bu köprü Uzunköprü tarihi köprüsü değil Edirne merkezindeki Meriç Köprüsü. Büyük bir hata yapılmış. Uzunköprü artık çok bilinen bir köprü. Kısa bir süre önce de altın pul ödülü kazandı. Biz bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Belediye olarak resmi yazı ile de Uzunköprü'nün doğru fotoğrafının pasaportlarda yer almasını isteyeceğiz" diye konuştu.

Tartışma yaratan iddia: Yanlış fotoğraf kullanıldı

UZUNKÖPRÜ'NÜN SEYİR TERASI BULUNMUYOR

Edirne'nin 80 bin nüfuslu Uzunköprü ilçesinde, 1443 yılında inşa edilen, 1306 metre uzunluğundaki tarihi Taş Köprü ile Edirne kent merkezinde 1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanan ve 1847'de bitirilen köprünün en büyük farkı ise Meriç Köprüsü üzerindeki seyir terası. Köprünün ortasında bulunan kule şeklinde seyir terası pasaportların ilk sayfasında fotoğrafta en sonda yer alırken, Uzunköprü de ise seyir terası bulunmuyor.

Tartışma yaratan iddia: Yanlış fotoğraf kullanıldı

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