Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır? Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.07.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır? Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar?

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Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır? Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar?

Pasaport yenileme işlemlerinin nasıl olacağını internette araştıran vatandaşlar istenilen belgeler ve işlem sırasında izlenecek adımları merak ediyorlar. Pasaport yenileme işlemi için randevu alımının internetten yapılıp, yapılamayacağı aranan konular arasında yerini alıyor. Peki Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar? İşte detaylar

Yurt dışına yolculuk yapabilmek için sahip olunması gereken pasaport, özellikle ülke dışına yolculuk yapmak isteyen kişilerin almak için uğraştığı ve nasıl alındığını merak ettiği bir belge. Ülkemizin vatandaşlarıda yurt dışına seyahat etmek için pasaport almak zorunda. Pasaportu olmayan kişiler ise gerekli evrakları toplayarak ilgili kurumlara başvurmaları halinde pasaport sahibi olabilirler. Peki pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusuna gerekli olan evraklar neler?

Pasaport başvuru işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak yapılmaktadır. Pasaport başvurusunu öncelikle e-Pasaport sitesinden randevu alarak ilçe emniyet müdürlüklerinden yapabilirsin. Randevu almak için epasaport.egm.gov.tr adresine giriş yaparak, sitenin sağ üst köşesinde “Başvur” bölüme tıklayıp gerekli adımları izleyerek randevu oluşturabilirsiniz. Sistem üzerinden oluşturduğunuz randevuyu, gidemeyeceğiniz durumlarda iptal etmeniz de mümkün. Sistem tarafından 30 gün içinde 3 defa randevu iptal edebilme hakkı verilmiştir.

Eski tipten yeni tipe geçmek için yenileme yapılırken sürücü belgesi ücreti ne kadar?

Sürücü belgesi kart bedeli ( 13,00TL) + Sürücü Belgesi Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hizmet Bedeli ( 2TL) öder.

Bordo pasaporta ilk kez başvuracağım, belgeleri nelerdir?

Bordo pasaport için ilçe nüfus müdürlüklerinden başvuru yapılmaktadır.

İstenilen belgeler :

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.

PASAPORT YENİMELE RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Vatandaş tüm işlemlerini ( pasaport, TCKK, sürücü belgesi için ) aynı saat ve güne randevu alıp işlem yaptırabilir mi?

İl ve ilçe müdürlüklerinde ayrı gişe ya da aynı gişe işlem süreci değişmektedir. İlk olarak biyometrik veri işlemleri sağlanıyor, daha sonra biyometrik fotoğraf ve imza istenmektedir. Vatandaştan istenilen belgelerin kontrolü yapılıyor. 24 saat içerisinde 3 işlem için de başvuru yapılabiliyor.

Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar

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