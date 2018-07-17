Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır? Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar?
Pasaport yenileme işlemlerinin nasıl olacağını internette araştıran vatandaşlar istenilen belgeler ve işlem sırasında izlenecek adımları merak ediyorlar. Pasaport yenileme işlemi için randevu alımının internetten yapılıp, yapılamayacağı aranan konular arasında yerini alıyor. Peki Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar? İşte detaylar
Yurt dışına yolculuk yapabilmek için sahip olunması gereken pasaport, özellikle ülke dışına yolculuk yapmak isteyen kişilerin almak için uğraştığı ve nasıl alındığını merak ettiği bir belge. Ülkemizin vatandaşlarıda yurt dışına seyahat etmek için pasaport almak zorunda. Pasaportu olmayan kişiler ise gerekli evrakları toplayarak ilgili kurumlara başvurmaları halinde pasaport sahibi olabilirler. Peki pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusuna gerekli olan evraklar neler?
Pasaport başvuru işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak yapılmaktadır. Pasaport başvurusunu öncelikle e-Pasaport sitesinden randevu alarak ilçe emniyet müdürlüklerinden yapabilirsin. Randevu almak için epasaport.egm.gov.tr adresine giriş yaparak, sitenin sağ üst köşesinde “Başvur” bölüme tıklayıp gerekli adımları izleyerek randevu oluşturabilirsiniz. Sistem üzerinden oluşturduğunuz randevuyu, gidemeyeceğiniz durumlarda iptal etmeniz de mümkün. Sistem tarafından 30 gün içinde 3 defa randevu iptal edebilme hakkı verilmiştir.
Eski tipten yeni tipe geçmek için yenileme yapılırken sürücü belgesi ücreti ne kadar?
Sürücü belgesi kart bedeli ( 13,00TL) + Sürücü Belgesi Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hizmet Bedeli ( 2TL) öder.
Bordo pasaporta ilk kez başvuracağım, belgeleri nelerdir?
Bordo pasaport için ilçe nüfus müdürlüklerinden başvuru yapılmaktadır.
İstenilen belgeler :
1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu
3) 2 adet biyometrik fotoğraf
4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
6) Varsa eski pasaport
7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.
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Vatandaş tüm işlemlerini ( pasaport, TCKK, sürücü belgesi için ) aynı saat ve güne randevu alıp işlem yaptırabilir mi?
İl ve ilçe müdürlüklerinde ayrı gişe ya da aynı gişe işlem süreci değişmektedir. İlk olarak biyometrik veri işlemleri sağlanıyor, daha sonra biyometrik fotoğraf ve imza istenmektedir. Vatandaştan istenilen belgelerin kontrolü yapılıyor. 24 saat içerisinde 3 işlem için de başvuru yapılabiliyor.
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