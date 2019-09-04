Pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport ücretleri ne kadar?
Pasaport randevusu almak ve pasaport işlemleri hakkındaki işlemleri merak eden vatandaşlar internette konu hakkında bir takım araştırmalar yapıyor.. Pasaport konusu hakkında en çok merak edilen iki konu ise Pasaport randevu alma işlemleri ve Pasaport ücretleri hakkında. Peki Pasaport randevusu nasıl alınır ve Pasaport işlemleri ne kadar?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.
“Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri Standartları (MRTD)” ve eklerine uygun olarak son altı ay içerisinde yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş, 50mmx60mm ebatlarında, gözler açık konumda alın, yüz, çenenin açık olduğu ve renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmayan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflar kabul edilmektedir. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.
Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
Kaç Çeşit Pasaport Vardır?
1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),
2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),
3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),
4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),
5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),
6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.
Pasaportlar Başvuru Yapıldıktan Kaç Gün Sonra Teslim Edilir?
Pasaport başvurusu yaptıktan sonra 2 iş günü içerisinde kişiselleştirilen pasaportlar en fazla; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Pasaport Defter ve Harç Bedeli Nereye Ödenir?
Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
Pasaportun Kaybedilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlem Nedir?
Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle