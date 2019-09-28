Pasaport nasıl alınır? Pasaport başvurusu nereye yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPasaport nasıl alınır? Pasaport başvurusu nereye yapılır?
GeriGündem Pasaport nasıl alınır? Pasaport başvurusu nereye yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.09.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

Pasaport nasıl alınır? Pasaport başvurusu nereye yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pasaport nasıl alınır? Pasaport başvurusu nereye yapılır?

Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar pasaportları olmadan diğer ülkelere giriş yapamıyor. Ülke dışına çıkmaya hazırlanan, pasaport çıkarma işlemlerini nasıl yapıldığını ve pasaportun nereden alındığını öğrenmek adına araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Peki, pasaport nasıl alınır? Pasaport başvurusu nereye yapılır? İşte, pasaport için gerekli olan evraklar ve pasaport işlemi hakkında bilgiler.

Pasaport başvurusu yapacak olan vatandaşların öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu almaları lazım. Pasaport için ise, biyometrik fotoğraf ve nüfus çüzdanı gibi belgelerin hazırlanması gerekiyor. Peki, pasaport için nereye başvuru yapılır? Pasaport harcı ne kadar? İşte, o konu hakkında bilgiler.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pasaport başvuru işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak yapılmaktadır. Pasaport başvurusunu öncelikle e-Pasaport sitesinden randevu alarak ilçe emniyet müdürlüklerinden yapabilirsin. Randevu almak için epasaport.egm.gov.tr adresine giriş yaparak, sitenin sağ üst köşesinde “Başvur” bölüme tıklayıp gerekli adımları izleyerek randevu oluşturabilirsiniz. Sistem üzerinden oluşturduğunuz randevuyu, gidemeyeceğiniz durumlarda iptal etmeniz de mümkün. Sistem tarafından 30 gün içinde 3 defa randevu iptal edebilme hakkı verilmiştir.

PASAPORT BAŞVURUSUNDAN İSTENEN BELGELER

Sistemden randevu alma işlemi tamamlandıktan sonra istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu belgeler alınacak pasaport türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Pasaport alırken istenilen belgeler şu şekildedir

Umuma Husus Bordo Pasaport için istenen belgeler

TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)

2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm)

Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır

Biyometrik fotoğraf çizgi (kalın ya da ince) ile çerçeve içine alınmamalıdır

Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır

Fotoğrafların 5X6 cm ebatlarından küçük olması durumunda tarayıcıda taranamamaktadır

Pasaport Defter Bedeli Makbuzu

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Defter Bedeli Tüm Bankalar ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan Vergi Dairesi veznesine yatırılabilir.

Vergi tahsil alındısının “MÜKELLEF” yazılı birinci suretine “TAHSİL EDİLMİŞTİR”kaşesi ile banka görevlisinin“ISLAK İMZASININ” bulunması gerekmektedir. Dekont müracaat esnasında ibraz edilecektir. İnternetten bu hesaba havale veya EFT yapılsa bile bankalardan bizzat makbuz alınması gerekmektedir.

Pasaport Harç Bedeli Makbuzu

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Harç Bedeli, tüm Bankalara yatırılabilir. Dekonta “TAHSİL EDİLMİŞTİR” kaşesi basılıp yetkililer tarafından imzalanmasından sonra “MÜKELLEF” yazılı birinci nüshasının alınması gerekmektedir. Buna dair makbuz (Dekont) müracaat esnasında ibraz edilecektir. Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilmekte olup, 18 yaşından küçük olanlar için bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

Daha önce alınmış bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.

NOT: Diğer pasaport türlerine yapılan başvurularda istenen belgeler büyük oranda benzerlik göstermekle birlikte bazı farklılıklar mevcuttur.

HER TÜRLÜ PASAPORTU ALMAKTA GEREKLİ OLAN BELGELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PASAPORT HARCI NE KADAR?

SüreHarç ***DefterToplam
6 Ay170,00 TL133,50 TL303,50 TL
1 Yıl248,40 TL133,50 TL381,90 TL
2 Yıl405,50 TL133,50 TL539,00 TL
3 Yıl575,90 TL133,50 TL709,40 TL
3+ Yıl811,60 TL133,50 TL945,10 TL

*** Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Artvin'de sel felaketi! Belediye Başkanı konuştu, Bünyamin Sürmeli uyardı
Naci Görür’den uyarılar: 4.6 ve 5.8 büyük depremi öne çekti
Babanın isyanı: Bir aynaya bir kızıma bak
‘Güvenli bölge’deki 1 milyon konuta 26.4 milyar dolar gerekiyor