Pasaport harcı nasıl ödenir? Pasaport için gerekli belgeler nelerdir?
Yurt dışı için seyahat etmeye hazırlanan vatandaşlar, resmi işlemlerini tamamlayarak pasaport harçlarını belirlenen ödeme şekilleri ile gerçekleştiriyorlar. Pasaport harçlarının nasıl ödeneceğini merak edenler ise, konuya dair detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, pasaport harcı nasıl ödenir? Pasaport için gerekli belgeler nelerdir? İşte, o konuya ilişkin bazı bilgiler.
Geçmiş yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yatırılan pasaport harçları, yapılan düzenlemeyle beraber, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine verildi. Pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlar, resmi belgelerini hazırlayarak bu hususta tahsis edilen harçları gerekli yerlere ödüyorlar. Pasaport haçı ödemesi için vatandaşlara pek çok seçenek sunuluyor. İşte, pasaport haçlarıyla ilgili merak edilenler.
PASAPORT HARCI NASIL ÖDENİR?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından T.C. Kimlik Kartı bedeli, Pasaport Harcı, Değerli Kağıt Bedeli, Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli tahsilatları artık sanal pos uygulaması ile ödenebilmektedir.
Pasaport harçları, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden, kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla 12.04.2018 tarihinden itibaren tahsil edilmektedir.
HUSUSİ PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
- Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Öğrenci belgesi
- Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar
- Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu
- Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi
- Sağlık kurulu raporu (hususi ve hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocukları için sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu, “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)
- Hususi pasaport talep formu.
- Emeklilik veya Çekilme Sebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge
- Hak sahibinin muvafakat ve vekalet belgesi
PASAPORT HARÇ VE DEFTER BEDELLERİ
Pasaport Defter Bedeli
108,00 TL
Harç Bedelleri
Süre Harç Bedeli
6 Ay 137,40 TL
1 Yıl 200,80 TL
2 Yıl 327,80 TL
3 Yıl 465,50 TL
4+ Yıl 656,00 TL
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