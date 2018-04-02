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    Pasaport, ehliyet, yeni kimlikler... Bugün başlıyor

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 07:45 | Son Güncelleme:

    Pasaport, ehliyet, yeni kimliklerde yeni dönem... Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bugünden itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilecek.

    Pasaport ve sürücü belgeleri bugün itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek.

    İçişleri Bakanlığı da pasaport ve sürücü belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması dolayısıyla kamu spotu hazırladı.

    "Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.

    Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için randevu alabilecek.

    BAŞVURU NOKTALARI

    Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.  

    Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan'dan itibaren tüm işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvurulabileceğini dile getirmişti. Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir" demişti.

    E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart ise 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini hatırlatarak, işlemlerde yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını savunmuştu.

    Etiketler: yeni kimlki , gündem
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