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    Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport için gerekli evraklar

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

    Yurt dışına yolculuk yapabilmek için sahip olunması gereken pasaport, özellikle ülke dışına yolculuk yapmak isteyen kişilerin almak için uğraştığı ve nasıl alındığını merak ettiği bir belge. Ülkemizin vatandaşları da yurt dışına seyahat etmek için pasaport almak zorunda. Pasaportu olmayan kişiler ise gerekli evrakları toplayarak ilgi kurumlara başvurmaları halinde pasaport sahibi olabilirler. Peki pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusuna gerekli olan evraklar neler?

    Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması hayatın her alanında olduğu gibi pasaport alma işlemini de kolaylaştırdı. Pasaport başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, devlet tarafından kurulan randevu sistemi sayesinde uzun süre sıra bekleme derdi olmadan kolayca pasaport başvurusu yapabiliyor. İşte pasaport alma işlemi hakkında merak edilenler...

    PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Pasaport başvuru işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak yapılmaktadır. Pasaport başvurusunu öncelikle e-Pasaport sitesinden randevu alarak ilçe emniyet müdürlüklerinden yapabilirsin. Randevu almak için epasaport.egm.gov.tr adresine giriş yaparak, sitenin sağ üst köşesinde “Başvur” bölüme tıklayıp gerekli adımları izleyerek randevu oluşturabilirsiniz.  Sistem üzerinden oluşturduğunuz randevuyu, gidemeyeceğiniz durumlarda iptal etmeniz de mümkün. Sistem tarafından 30 gün içinde 3 defa randevu iptal edebilme hakkı verilmiştir.

    E-PASAPORT SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    PASAPORT BAŞVURUSUNDAN İSTENEN BELGELER

    Sistemden randevu alma işlemi tamamlandıktan sonra istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu belgeler alınacak pasaport türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Pasaport alırken istenilen belgeler şu şekildedir

    Umuma Husus Bordo Pasaport için istenen belgeler

    TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)

    2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm)

    Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır

    Biyometrik fotoğraf çizgi (kalın ya da ince) ile çerçeve içine alınmamalıdır

    Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır

    Fotoğrafların 5X6 cm ebatlarından küçük olması durumunda tarayıcıda taranamamaktadır

    Pasaport Defter Bedeli Makbuzu

    Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Defter Bedeli  Tüm Bankalar ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan Vergi Dairesi veznesine yatırılabilir.

    Vergi tahsil alındısının “MÜKELLEF” yazılı birinci suretine “TAHSİL EDİLMİŞTİR”kaşesi ile banka görevlisinin“ISLAK İMZASININ” bulunması gerekmektedir. Dekont müracaat esnasında ibraz edilecektir. İnternetten bu hesaba havale veya EFT yapılsa bile bankalardan bizzat makbuz alınması gerekmektedir.

    Pasaport Harç Bedeli Makbuzu

    Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Harç Bedeli, tüm Bankalara yatırılabilir. Dekonta “TAHSİL EDİLMİŞTİR” kaşesi basılıp yetkililer tarafından imzalanmasından sonra “MÜKELLEF” yazılı birinci nüshasının alınması gerekmektedir. Buna dair makbuz (Dekont) müracaat esnasında ibraz edilecektir. Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilmekte olup, 18 yaşından küçük olanlar için bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

    Daha önce alınmış bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.

    NOT: Diğer pasaport türlerine yapılan başvurularda istenen belgeler büyük oranda benzerlik göstermekle birlikte bazı farklılıklar mevcuttur.

    HER TÜRLÜ PASAPORTU ALMAKTA GEREKLİ OLAN BELGELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    PASAPORT HARCI NE KADAR?

    Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak.

    Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137,50 TL, 1 senelik; 201,30 TL, 3 senelik; 465,50 TL, 4-10 senelik; 657,40 TL. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak.

    Etiketler: "E-Pasaport Başvurusu , pasaport harçları ne kadar , son dakika
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