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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.10.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

Pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2018 pasaport ücretleri

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Pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2018 pasaport ücretleri

Pasaport başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı yurtdışına çıkacak vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Öte yandan pasaport başvurusu yapacak olan vatandaşlar bir yandan da 2018 yılında pasaport harç bedellerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2018 pasaport ücretleri.

Pasaport başvurusu yapmak isteyenlerin merak ettiği 2018 yılı pasaport harç ücretleri, internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, p0asaport başvurusu nasıl yapılır? 2018 pasaport ücretleri.

2018 PASAPORT ÜCRETLERİ

Pasaport ücretleri, 2018 yılı verilerine göre;

SüreHarç ***DefterToplam
6 Ay137,40 TL108,00 TL245,40 TL
1 Yıl200,80 TL108,00 TL308,80 TL
2 Yıl327,80 TL108,00 TL435,80 TL
3 Yıl465,50 TL108,00 TL573,50 TL
4+ Yıl656,00 TL108,00 TL764,00 TL

​Pasaport ücretleri Maliye Bakanlığının veznesi, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine yatırılmalıdır.

YENİ PASAPORTLAR ÇİPLİ VERİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Genel Müdürlükçe üretilecek; içerisinde yonga (çip) barındıran, makinada okunabilir, yüksek güvenlikli ve dayanıklı olan elektronik pasaporttur. Yeni pasaportlar 02.04.2018 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 

​İkinci nesil e-Pasaportlar içerdiği ek güvenlik katmanları ve polikarbon yapısı ile daha güvenlikli ve dayanıklıdır.

Eski elektronik pasaportlarda olduğu gibi ikinci nesil elektronik pasaportlarda da otomatik kimlik doğrulaması, göç kontrolü ve sınır emniyeti konularında hızlı ve güvenli sınır kontrolleri gerçekleştirilecektir.

PASAPORT TÜRLERİ NELERDİR?

2.1) Umuma mahsus pasaport (bordo renkte), 

2.2) Hususi pasaport (yeşil renkte), 

2.3) Hizmet pasaportu (gri renkte), 

2.4) Diplomatik pasaport (siyah renkte),

2.5) Geçici pasaport (kırmızı renkte),

2.6) Yabancılara mahsus pasaport, 

olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.​

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pasaport başvuru işlemi ortalama olarak 5-10 dk. içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler Onay Amirince onaylanmasına müteakip yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazım) sırasına girmektedir.

1. Umuma mahsus pasaport başvurusu için hangi belgeler istenir?

​1.1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

1.2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

1.3) 2 adet biyometrik fotoğraf

1.4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

1.5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

1.6) Varsa eski pasaport

2. Hizmet damgalı pasaport başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

​2.1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2.2) 2 adet biyometrik fotoğraf

2.3) Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

2.4) Görev onayı ve talep formu

2.5) Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

2.6) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

2.7) Varsa eski pasaport

2.8) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.

3. Hususi damgalı pasaport başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

​3.1) Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

3.2) 2 adet biyometrik fotoğraf

3.3) Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

3.4) Hususi damgalı pasaport talep formu (Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan hak sahiplerinden talep formu yerine bir defaya mahsus mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini gösterir resmi belge istenir.)

3.5) Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

3.6) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

3.7) Varsa eski pasaport

3.8) Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.

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