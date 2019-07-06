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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Partizanlık yapmamak son derece önemli

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Partizanlık yapmamak son derece önemli

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu’nu dün ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu tarafından tören mangasıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, “İBB’ye ilk defa mı geliyorsunuz?” sorusuna, “Bu binaya daha önce Altan Tufan, Gelirler Genel Müdürü’yken bürokrat olarak dönemin belediye başkanını ziyarete gelmiştik. Şimdi politikacı olarak geliyorum” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu başkanlık binası önünde tören mangasıyla karşıladı. Kılıçdaroğlu, İBB Şeref Defteri’ne “Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına döndürecek. İmamoğlu’na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz onunla” diye yazdı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu tebrik etti, İmamoğlu da kendisine “Mahcup olmayacaksınız” karşılığını verdi.

Basına kapalı gerçekleşen bir saate yakın görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Ekrem Başkan’la beraber güzel bir kahve içtik, 40 yıl hatırı var. Kendisi uzun bir çabanın ardından İBB Başkanlığını ikinci kez kazandı. Sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili güçlü veriler de var elinde. İyi bir ekibi de olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Bunun altını özellikle çiziyorum. Partizanlık yapmamak, liyakatli bir ekiple yola çıkmak bizim açımızdan son derece önemli. Türkiye’de yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak.”

‘MUAZZAM BİR YOL ARKADAŞI’

Ekrem İmamoğlu da “Kendileriyle gerçekten muazzam bir liderlik ve yol arkadaşlığı yaşadım. Bu iradenin oluşması ve bu önemli siyaset mühendisliğinin başarılmasının ana kişisi ve bu sürecin önderliğini yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ben kendilerine minnet duygularımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “İBB’ye ilk defa mı geliyorsunuz?” sorusuna, “Bu binaya daha önce Altan Tufan Gelirler Genel Müdürü’yken bürokrat olarak dönemin belediye başkanını ziyarete gelmiştik. Şimdi politikacı olarak geliyorum” diyerek, duygularını şöyle paylaştı: “Ben buraya büyük bir özgüvenle geldim çünkü Ekrem Başkan’a güveniyordum. Çünkü bir belediye başkanlığından geliyordu. Belediye başkanıyken karşılaştığı sorunları nasıl çözdüğü konusunda da düşünceleri, fikirleri, uygulamaları vardı, bunları gördüm ve tanığı oldum.”

Partizanlık yapmamak son derece önemli

İmamoğlu, İBB Başkanı olarak ilk nikahını kıydı. Kılıçdaroğlu da Eser Göktuğ ile Can Özkan Okan çiftinin nikah şahidi oldu.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

‘ESKİ SİSTEM TALEBİMİZ OLMADI’

“Yeni partilerin kurulması benim tamamen ilgi alanımın dışında. Sizler nasıl izliyorsanız ben de siyasetçi kimliğiyle yeni kurulacak partileri; kurulur mu kurulmaz mı bilmiyorum, büyük bir dikkatle izliyorum. Ama eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikâyetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir. Örneğin yüzde 10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Hâlâ savunuluyor. Eğer demokrasi istiyorsak, milletin iradesine saygı istiyorsak yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım. Anayasada köklü değişiklikler gerekiyor ve mutlaka da Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerekiyor.

Güçlü, liyakatli bir devlet yapısıyla, demokratik bir parlamenter sistem içinde, denge ve fren sistemlerinin olduğu ve herkesin de mutlu olabileceği, gidip oyunu kullandığı zaman da mutlu olarak oy kullanabileceği bir sistem. Tabii biz isteriz, adı rejim olur, sistem olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet. Bu olduğu sürece bir sorunumuz yok ama bugün bu alanda sorun var. Eskiye dönelim, hiç kimse eskiyi istemiyor, biz de eskiyi istemiyoruz. Eski çünkü sorunluydu.”

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, dün birlikte Çatalca’nın mahalle statüsüne geçen köylerini de ziyaret etti.

‘ÇİZEMEDİKLERİM AFFETSİN’

- Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na İSMEK kursiyerlerinin yaptığı bir İstanbul tablosu ile Samsun ziyaretinde tanıştığını söylediği bir ressamın yaptığı ve üzerinde kendisiyle beraber Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in bulunduğu bir kara kalem tablo hediye etti. İlkokul mezunu olduğunu belirten ressamın, muazzam bir yeteneğe sahip olduğunu anlatan İmamoğlu, ressamın kendisine “Kağıdım bu kadardı, yoksa herkesi çizecektim. Çizemediklerim affetsin” dediğini aktardı. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’na bir vazo ve çiçek hediye etti.

 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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