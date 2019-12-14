Partisini ilan etti

Davutoğlu, “Bütün baskılara rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik” ifadesini kullandı. Davutoğlu, Ankara’daki tanıtım toplantısında özetle şunları söyledi:

PARLAMENTER SİSTEM

“Farklı kökenlerdeniz ama hepimiz eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Üç nesil olarak çok sancılar yaşadık, çok acılar gördük. Ama geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız. Geçmişe ağıt yakmaya değil, ortak bir ‘gelecek’ inşa etmeye geliyoruz. Siyaset alanında herkes kendi imtihanını vermeli ama dini değerleri bu imtihan sathına sokmamalıdır. Hangi görüş ve ideolojiye mensubiyet söz konusu olursa olsun, siyasetin dini semboller ve hassasiyetler üzerinden güç devşirmesinin önüne geçecek bir kurallar ve teamüller manzumesi oluşturulacaktır.

Yeni sistemle birlikte; karar alma süreçlerinde ve yetki kullanımında yaşanan daralma, yönetimde ciddi bir verimlilik, etkinlik ve güven sorunu ortaya çıkarmanın yanında demokratik standartlarda da sert bir düşüşe yol açmıştır. Bu çerçevede, ülkemizin tarihi tecrübesi ve mevcut yapısını göz önünde bulundurarak, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz.”

PARTİNİN A TAKIMI

Bilkent Otel’de tanıtım toplantısının yapıldığı salonda Davutoğlu’nun fotoğrafı ve parti bayrağı yer almadı. Salona sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve Türk Bayrağı asıldı.

154 isimden oluşan kurucular listesinde, eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok’un eski eşi Nihal Olçok, gazeteci Hakan Albayrak, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da yer aldı.