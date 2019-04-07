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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
07.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Partililere FaceTIme’dan teşekkür etti

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Partililere FaceTIme’dan teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videolu görüşme programı FaceTime üzerinden partisinin İstanbul İl Yönetim Kurulu üyelerine ve CHP il örgütüne teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, “Gösterdiğiniz çabayı sadece İstanbul değil bütün Türkiye takdirle izliyor. Böyle bir örgüte sahip olduğum için son derece mutlu ve gururluyum” dedi.

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri önceki gece Sarıyer’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde toplantı yaptı. Toplantının ilk bölümüne CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin itiraz süreçleri dolayısıyla yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Kaftancıoğlu daha sonra cep telefonundaki FaceTime programı üzerinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu görüntülü aradı.

‘BU BAŞARI TARİHE GEÇECEK’

İstanbul İl Yönetim Kurulu üyelerine ve CHP il örgütüne seslenen Kılıçdaroğlu, “Gerçekten olağanüstü bir performans gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz çabayı sadece İstanbul değil bütün Türkiye takdirle izliyor. O nedenle ben gerçekten de böyle bir örgüte sahip olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın şunu bilmesini isterim. Biz herhangi bir demokratik ülkedeki koşullar içinde seçime gitmiyoruz. Biz baskıcı bir tek adam yönetiminde seçime gidiyoruz. Bizim elde ettiğimiz bu başarı sıradan değil. Bu başarı, tarihe geçecek bir başarıdır” dedi.

‘İSTANBUL’U KAZANDIK’

Canan Kaftancıoğlu ise Kılıçdaroğlu’na telefonunun kamerasından toplantıya katılanları tek tek göstererek, “Arkadaşlarımız 39 ilçeden, sayımlardan geldiler. 40 dakika sonra toplantımızı bitirip yeniden ilçelerine gidecekler. Aynı zamanda burada sürekli yanımızda olan grup başkanvekilimiz, genel başkan yardımcılarımız var. İstanbul örgütü olarak size çok teşekkür ediyoruz. Size bir söz veriyoruz. İstanbul’u zaten kazandık bir kez daha kazanacağız. Günlerdir bütün arkadaşlarımız uykusuz fakat sizin bu sözlerinizden sonra emin olun bir 10 gün daha uykusuz kalıp İstanbul’u bir kez daha alacağız” dedi.​

Partililere FaceTIme’dan teşekkür etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, telefonundan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunu aradı. Kılıçdaroğlu’nun mesajını partililere dinletti.

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