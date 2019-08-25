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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN / ANKARA
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Partileri bir yana bırakıp birleşmeliyiz

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Partileri bir yana bırakıp birleşmeliyiz

SON günlerde art arda yaşanan kadın cinayetleri, toplumda infial yaratırken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tüm siyasilere çağrı yaptı. Zengin, ‘görüş farklılıklarını bir yana bırakarak, bu katliamların önlenmesi için ortak hareket edilmesini’ istedi.

Zengin, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin ‘dehşet verici’ olduğunu dile getirerek, “Önce Tuba Erkol, 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil kocanın çocuklarına sözleri, ‘Yardım istemenize gerek yok anneniz öldü’ oldu. Anasının başında donmuş kalmış bir kız çocuğu... Bir gün sonra Emine Bulut, boğazı kesildi, 10 yaşında kızı şahit oldu. Katil eski kocası. ‘Ölmek istemiyorum’ diye can çekişen, ‘Anne ölme’ diye yalvaran bir kız çocuğu. Bütün bunlar yaşanırken yardım eden bir Allah’ın kulu yok” dedi.

ORTAK AKIL

Toplumun bu olaylarda ‘ortak akıl’ üretmesi gerektiğini dile getiren Zengin, şunları söyledi: “Böyle bir tablo var ortada. Bu olaylar bile bizi birleştirmiyor. Oysa siyasi görüşlerimizi, partileri bir yana koyup bu durumda birleşmemiz gerekir. Herkesin bir araya gelmesi, ortak bir akıl üretebilmesi gerekir. İşin hukuki boyutu var, bu zaten devam ediyor. Ama yasaları değiştirerek ya da sadece hukuk boyut ile sorunu çözemiyoruz.

ÇAĞRI YAPIYORUM

Bu katliamlar bizi birleştirmeyecek de ne birleştirecek? Kadın-erkek hangi fikirde, hangi hayat tarzını benimsemiş olursa olsun, birlikte bu katliamlara ‘dur’ diyelim. Bu vahşete bahane üretmeden, bir araya gelip kalben, fiziken ve fikren bu sorunu çözmeliyiz. Ben buradan çağrı yapıyorum. Böyle bir olayda bile toplum ikiye ayrıldı. Bir grup AK Parti’ye yükleniyor. Bu cinayetlerin hayat tarzımızdan kaynaklandığını öne sürüyor. Bir diğer grup ise toplum daha dindar olursa bunların önleneceğini söylüyor. Bu bakış açısıyla sorunun üstesinden gelemeyiz.” 

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