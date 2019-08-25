Partileri bir yana bırakıp birleşmeliyiz

Zengin, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin ‘dehşet verici’ olduğunu dile getirerek, “Önce Tuba Erkol, 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil kocanın çocuklarına sözleri, ‘Yardım istemenize gerek yok anneniz öldü’ oldu. Anasının başında donmuş kalmış bir kız çocuğu... Bir gün sonra Emine Bulut, boğazı kesildi, 10 yaşında kızı şahit oldu. Katil eski kocası. ‘Ölmek istemiyorum’ diye can çekişen, ‘Anne ölme’ diye yalvaran bir kız çocuğu. Bütün bunlar yaşanırken yardım eden bir Allah’ın kulu yok” dedi.

ORTAK AKIL

Toplumun bu olaylarda ‘ortak akıl’ üretmesi gerektiğini dile getiren Zengin, şunları söyledi: “Böyle bir tablo var ortada. Bu olaylar bile bizi birleştirmiyor. Oysa siyasi görüşlerimizi, partileri bir yana koyup bu durumda birleşmemiz gerekir. Herkesin bir araya gelmesi, ortak bir akıl üretebilmesi gerekir. İşin hukuki boyutu var, bu zaten devam ediyor. Ama yasaları değiştirerek ya da sadece hukuk boyut ile sorunu çözemiyoruz.

ÇAĞRI YAPIYORUM

Bu katliamlar bizi birleştirmeyecek de ne birleştirecek? Kadın-erkek hangi fikirde, hangi hayat tarzını benimsemiş olursa olsun, birlikte bu katliamlara ‘dur’ diyelim. Bu vahşete bahane üretmeden, bir araya gelip kalben, fiziken ve fikren bu sorunu çözmeliyiz. Ben buradan çağrı yapıyorum. Böyle bir olayda bile toplum ikiye ayrıldı. Bir grup AK Parti’ye yükleniyor. Bu cinayetlerin hayat tarzımızdan kaynaklandığını öne sürüyor. Bir diğer grup ise toplum daha dindar olursa bunların önleneceğini söylüyor. Bu bakış açısıyla sorunun üstesinden gelemeyiz.”