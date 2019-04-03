Partilerden İtiraz maratonu başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPartilerden İtiraz maratonu başladı
GeriGündem Partilerden İtiraz maratonu başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
OYA ARMUTÇU - ANKARA
03.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Partilerden İtiraz maratonu başladı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Partilerden İtiraz maratonu başladı

Nefes nefese geçen yerel seçimlerle ilgili itiraz maratonu başladı. AK Parti dün İstanbul ve Ankara’nın tüm ilçelerinde sonuçlara ‘usulsüzlük’ gerekçesiyle itiraz etti. İtirazlarda son karar günü 13 Nisan.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına itiraz süreci dün saat 15.00’te sona erdi. Bu itirazları ilçe seçim kurulları 3-4 Nisan’da karara bağlayacak. Bu kararlara karşı 1 günlük bir itiraz süresi içinde 5 Nisan Cuma gününe kadar il seçim kurullarına itiraz edilebilecek.

İl seçim kurulları 2 günlük süreçte 6-7 Nisan’da karar verecek. İl seçim kurulu kararlarına karşı üç gün içinde (8-9-10 Nisan) Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz edilebilecek. YSK bu itirazları 13 Nisan’a kadar karara bağlayacak. Daha sonra siyasi parti genel merkezlerince YSK’ya bir hafta içinde olağanüstü itirazda bulunulabilecek. 2014 yerel seçimlerinde bir ay sonra kesin sonuçlar Resmi Gazete’de ilan edilmişti.

SON OLARAK YSK’YA GİDECEK

Siyasi partiler ilçe seçim kurullarına itirazlarını dün tamamladılar. Buna göre AK Parti dün İstanbul’da 39 ilçede, Ankara’da ise 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına usulsüzlük olduğu gerekçesiyle itiraz etti. AK Parti’nin itirazlarını önce Ankara ve İstanbul’daki ilgili ilçe seçim kurulları görüşecek. Bu kararlara itiraz halinde, İstanbul ve Ankara il seçim kurulları ve son olarak YSK itirazları karara bağlayacak. AK Parti, Siirt, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun ve Yalova’nın bazı ilçelerinde de seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

CHP’DEN ARTVİN YUSUFELİ İTİRAZI

Kesin olmayan sonuçlara göre, Artvin Yusufeli ilçesinde CHP’nin adayı Barış Demirci 4 oy farkla birinci oldu. AK Parti’nin itirazı sonucu sandıklar yeniden sayıldı. Yeniden sayımlarda CHP adayı Demirci 1816, AK Parti adayı Eyüp Aytekin ise 1819 ol aldı. Aytekin’in üç oyla kazanması üzerine bu kez CHP, iki sandıkta 4 pusulanın eksik olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

MHP’DEN KARS İTİRAZI

Artvin’in Ardanuç ilçesinde CHP adayı Yıldırım Demir 1975, AK Parti adayı Fahri Acar 1903 oy aldı. AK Parti, bazı sandıkların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. Şavşat ilçesinde CHP adayı Nihat Acar 1886, AK Parti adayı Ahmet Sinan Öztürk ise 1759 oy aldı. AK Parti İlçe Başkanlığı, bazı sandıkların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti.

MHP, Kars, Kırklareli ve Iğdır’daki seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP üç ilde yapılan itirazların geçersiz oylar ve seçmen kaydırma gerekçesiyle yaptı. Kars’taki kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen seçimi kazanmıştı. MHP, Osmaniye, Kırklareli ve Kırşehir’de de itirazda bulunmuştu.

İYİ Parti Uşak Merkez, Balıkesir, Kırıkkale ve Manisa’da seçim sonuçlarına itiraz etti.

İTİRAZ YOKSA MAZBATALAR VERİLECEK

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek” dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güven, geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını söyledi. Dünden itibaren itiraz sürecinin başladığını belirten Güven, “İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek” dedi. ◊ DHA

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'CHP resmen paniğe kapıldı'

İşte İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinin perde arkası

Polatlı ilçesinde oylar tekrar sayılacak

"Yabancı devletler seçime saygılı olsun"