Partilerden İtiraz maratonu başladı

31 Mart yerel seçim sonuçlarına itiraz süreci dün saat 15.00’te sona erdi. Bu itirazları ilçe seçim kurulları 3-4 Nisan’da karara bağlayacak. Bu kararlara karşı 1 günlük bir itiraz süresi içinde 5 Nisan Cuma gününe kadar il seçim kurullarına itiraz edilebilecek.

İl seçim kurulları 2 günlük süreçte 6-7 Nisan’da karar verecek. İl seçim kurulu kararlarına karşı üç gün içinde (8-9-10 Nisan) Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz edilebilecek. YSK bu itirazları 13 Nisan’a kadar karara bağlayacak. Daha sonra siyasi parti genel merkezlerince YSK’ya bir hafta içinde olağanüstü itirazda bulunulabilecek. 2014 yerel seçimlerinde bir ay sonra kesin sonuçlar Resmi Gazete’de ilan edilmişti.

SON OLARAK YSK’YA GİDECEK

Siyasi partiler ilçe seçim kurullarına itirazlarını dün tamamladılar. Buna göre AK Parti dün İstanbul’da 39 ilçede, Ankara’da ise 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına usulsüzlük olduğu gerekçesiyle itiraz etti. AK Parti’nin itirazlarını önce Ankara ve İstanbul’daki ilgili ilçe seçim kurulları görüşecek. Bu kararlara itiraz halinde, İstanbul ve Ankara il seçim kurulları ve son olarak YSK itirazları karara bağlayacak. AK Parti, Siirt, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun ve Yalova’nın bazı ilçelerinde de seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

CHP’DEN ARTVİN YUSUFELİ İTİRAZI

Kesin olmayan sonuçlara göre, Artvin Yusufeli ilçesinde CHP’nin adayı Barış Demirci 4 oy farkla birinci oldu. AK Parti’nin itirazı sonucu sandıklar yeniden sayıldı. Yeniden sayımlarda CHP adayı Demirci 1816, AK Parti adayı Eyüp Aytekin ise 1819 ol aldı. Aytekin’in üç oyla kazanması üzerine bu kez CHP, iki sandıkta 4 pusulanın eksik olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

MHP’DEN KARS İTİRAZI

Artvin’in Ardanuç ilçesinde CHP adayı Yıldırım Demir 1975, AK Parti adayı Fahri Acar 1903 oy aldı. AK Parti, bazı sandıkların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. Şavşat ilçesinde CHP adayı Nihat Acar 1886, AK Parti adayı Ahmet Sinan Öztürk ise 1759 oy aldı. AK Parti İlçe Başkanlığı, bazı sandıkların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti.

MHP, Kars, Kırklareli ve Iğdır’daki seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP üç ilde yapılan itirazların geçersiz oylar ve seçmen kaydırma gerekçesiyle yaptı. Kars’taki kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen seçimi kazanmıştı. MHP, Osmaniye, Kırklareli ve Kırşehir’de de itirazda bulunmuştu.

İYİ Parti Uşak Merkez, Balıkesir, Kırıkkale ve Manisa’da seçim sonuçlarına itiraz etti.

İTİRAZ YOKSA MAZBATALAR VERİLECEK

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek” dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güven, geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını söyledi. Dünden itibaren itiraz sürecinin başladığını belirten Güven, “İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek” dedi. ◊ DHA