Partiler bayramlaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığındaki AK Parti heyetini ziyaretinde bayramların birlik beraberlik ve kardeşlik demek olduğunu dile getirerek, “82 milyon vatandaşımızın ihtiyacı olan şey huzur ve sevgi dilidir. İşsizliğin, yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü nice bayramlar diliyorum. Yoksulluğun ve işsizliğin çözülmesi gerekiyor. Vatandaşımızın yoksulluğun bittiğini hissetmesi önemli” dedi.

‘İŞİMİZE DÖRT ELLE SARILACAĞIZ’

AK Partili Yegin de “Son veriler iyi gelmeye başladı. Umut verici noktaya doğru gidiyoruz ve hep beraber işimize dört elle sarılacağız. Bu durumu yukarıya taşıyacak gücümüz de irademiz de kararlılığımız da var. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Memleketimizin önündeki sorunları çözmek için çalışacağız” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ise AK Parti’yi ziyaretlerinde, “Bayramlar hep güzelliklere, birliktelik, beraberlik ve dayanışmaya vesiledir. Birlik, beraberlik, dayanışma ile birlikte daha istikrarlı, daha kararlı, daha güçlü olarak ve bu güçlü birlikteliği sağlayan bir sistemle yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Bayramlaşmaya gelen siyasi parti temsilcilerine çilek ikram eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hemşerisi olduğunu da anımsatarak, “Adana’nın Pozantı ilçesinde kadın çiftçilerin yetiştirmiş oldukları doğal, organik çileklerden Sayın Bahçeli’ye de bir kutu hazırlattık. Sizin vasıtalarınızla Bahçeli’ye de memleketimizin çileğini göndereceğiz” dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel CHP ziyaretinde, Suriye sorununun ABD ile değil bölge aktörleriyle çözülmesi gerektiğini belirterek, “İktidar bir an önce Suriye rejimiyle görüşüp anlaşarak bu sorunu çözebilir” dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan da HDP ziyaretinde, siyasetçinin çok konuşan değil, çok dinleyen ve sorunları çözen kişi olması gerektiğini belirtirken, sorunları çözmek için tarafların birbirini şartsız şekilde dinlemesi gerektiğine de vurgu yaptı. Doğan “Bu coğrafyada bin yıllık bir kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz var. İnşallah yaşanan acılardan ders alınarak önümüzdeki süreçte, herkesin bu ülkede lezzet alacağı bir sürece gireriz. Bayramlar da inşallah bugünlere vesile olur” dedi.

‘FIRAT’IN DOĞUSUNA HAREKÂT OLACAK’

HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu da CHP ziyaretinde, bayramların barışa en fazla ihtiyaç duyulan günler olduğunu belirterek, “Siyasi kurumlara baktığımızda arzu ettiğimiz bir bayram kutlamasını yeteri kadar görmüyoruz. Bazı partiler bazı partilerle bayramlaşmıyor. Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Partililerin ziyaretinde, Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için “İnşallah önemli bir sorunu kısa bir süre içerisinde başarıya kavuşturarak daha bir rahat nefes alırız” dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da “Fırat’ın doğusunda Cumhurbaşkanımızın belirttiği ve MHP Lideri Bahçeli’nin vurguladığı gibi Türkiye’nin güvenliği için bir harekât olacak. Güneyimizdeki hain unsurları ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

İYİ Parti heyetinin CHP’yi ziyaretinde Kazdağları’ndaki altın madeni konuşuldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıcıoğlu, “Kazdağları sadece ülkemizin değil aynı Amazon gibi dünyanın değeri. Yürümekte zorluk çeken astımlıların orada zorlanmadan yürüdüğüne çok şahit oldum. Büyük bir kıyım yaşanmış. Toplumla paylaşılmadan yapılması da yapılan işin maliyetini arttırıyor. Ülkemiz güzel ama biraz hor kullanıyoruz” diye konuştu.

POZANTI ÇİLEĞİ

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler de birbirlerine ziyarette bulunarak bayramlaştı. Sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi’ne bayramlaşma

için ilk gelen CHP heyeti oldu. CHP’den sonra MHP heyeti AK Parti’yi bayram tebriği için ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bayram tebriği için ziyarette bulunan siyasi parti temsilcilerine memleketi Adana’nın Pozantı ilçesinde kadın çiftçilerin yetiştirdiği çileklerden ikram etti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)