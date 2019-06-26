'Partiler arası mutabakat arayın'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Türkiye’nin bir an önce düze çıkması için partiler arası bir mutabakat arayın” çağrısında bulundu.
Akşener, dün partisinin Meclis grubunda özetle şunları kaydetti: “Yasama, yürütme ve yargının, tek elde toplanmasına son verilmeli, kuvvetler ayrılığı kesin bir şekilde tesis edilmeli. Türkiye’nin, acilen normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin bir an önce düze çıkması için Sayın Erdoğan’ı partiler arası bir mutabakat arayışına davet ediyoruz. Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelerin, özümlerinin konuşulduğu bir sükûnet dönemi çağrısı yapıyoruz. Yürütme yetkisi ve sorumluluğu Sayın Erdoğan’dadır. Bu yetkisini çatışmadan değil uzlaşmadan, kardeşlikten yana kullanması, kendi siyasi geleceği için de en doğrusudur. Ülkeye verdiği hasarın, hiç değilse bir kısmını tamir etmesi, kendisi için de iyi olacaktır. Bu düzen ilanihaye devam edecek değil. Ekonomimiz daralıyor. Artık seçim, gündemden çıktığına göre, Sayın Erdoğan’ın biraz da bu işlere kafa yorması lazım.”
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