'Parti yönetiminin yarısı yenilenecek'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 18 Ağustos’taki AK Parti 5. Olağan Kongresi sonrası parti yönetiminin yarısının yenileneceğini söyledi.
TRT Haber’de soruları yanıtlayan Ünal, özetle şunları söyledi: “Her kongre ve her genel, yerel seçimlerde yarı yarıya bir yenileme gerçekleştiririz. Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda da (MKYK) bir değişiklik olacak, yenilenecek. Kadın ve gençler konusunda AK Parti’nin özel bir hassasiyeti var. MKYK’da da yeni gençlerimiz gelecek. Yeni siyasetin gereği olarak yeni bir siyasetçi profili de kaçınılmaz olarak oluşacak. Tüzük değişikliği gerçekleşecek. Bu birilerinin görevden alınması değil, bu görev ve sorumluluklarda yer değiştirme mahiyetinde olacak. Genel başkan vekilliği kalacak ama diğer taraftan hükümetin kurulmasına ilişkin, koalisyona ilişkin parti tüzüğündeki bazı hükümler vardı, doğal olarak bu hükümler kaldırılacak.
BOYUN EĞMEYİZ
(ABD ile son durum) Uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet esasına göre hareket edilir. Eğer siz diplomasiden, uzlaşıdan yanaysanız soğukkanlı bir şekilde diplomasinizi yürütür, mütekabiliyet esasına göre karşılığını verirsiniz. Dışişleri Bakanımızın Pompeo ile Singapur’da yaptığı görüşme son derece olumlu geçti. Biz dış politikada hiçbir zaman gerilimden yana değiliz ama herhangi bir zamanda da bize yapılan yaptırımlara boyun eğecek değiliz.”
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