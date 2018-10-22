‘Parti devletinin sonu olacak’
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Mahalli idareler seçimleri belki de ana muhalefetin sonu olacak” sözlerine yanıt verdi.
Öztrak, dün MYK sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AKP Genel Başkanı demiş ki, ‘mahalli idare seçimleri belki de ana muhalefetin sonu olacak.’ Hoppala. Mahalli idare seçimlerinin birilerinin sonu olacağını yavaş yavaş anlamaya başladı. CHP olarak mahalli idare seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceğiz. Bu da ucube tek adam parti devleti rejiminin sonu olacak. Bu tür değerlendirmeleri yaparken dikkatli olması lazım, sonuç olarak devletin başında bulunuyor, kimsenin sonunu başını tahmin etme noktasında değil. Başka algılara da yol açabilir. Ucube rejimin bütçeyi de nasıl ucubeleştirdiğini gördük. Geçtiğimiz günlerde İşsizlik Fonu’ndan üç kamu bankasına 11 milyar lira para vermiştik. Şimdi de yine kamu bankaları için 28.5 milyar TL’lik özel tertip devlet hazine kâğıdı çıkarıyoruz. Kamu bankalarının sermayesi nasıl eridi? Bu aslında AKP Genel Başkanı’nın İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerine neden göz koyduğunu gayet açık anlatıyor.
‘ANDIMIZ’ AYRIŞTIRMAZ
(Danıştay’ın ‘Andımız’ kararı) İşlerine geldiği zaman bağımsız yargı deyip arkasına sığınıyorlar, işlerine gelmediği zaman yargı kararlarına demediklerini bırakmıyorlar. Atatürk milliyetçiliğini esas alan ‘Andımız’ herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz.
(AK Parti ile MHP af gerilimi) İttifakın iç meselesi. Öyle görünüyor ki bazı konularda ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. Tarafların yaklaşımı ne olacak biz de seyrediyoruz.”
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