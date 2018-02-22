Parsel sorgulama nasıl yapılır? Tapu parsel sorgulama ekranı

Arazi sahibi vatandaşlar için çok kullanışlı bir hizmet olan parsel sorgulama hizmeti, son dönemlerde en çok kullanılan devlet hizmetlerinden biri oldu. Tapu parsel sorgulama işlemi hakkında nasıl sorgulama yapıldığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte parsel sorgulama sistemi hakkında merak edilenler...

PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Parsel sorgulama için belediyelerin harita kadastro ve imar uygulama birimlerine gitmeye gerek yok. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve e-devlet resmi internet sayfaları üzerinden parsel sorgulamalarını yapmak oldukça kolay.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulama seçeneklerinden adres girerek direk arsa veya arazinin olduğu konuma gidip, sorgulama da yapabilirsiniz. Sorgulama ekranında bulunan katmanlar tercihi ile farklı görüntüleme sistemleri ile haritanın görünümünü değiştirmeniz de mümkün. Bununla birlikte harita üzerinden bulunan kısayol menüsü ile birçok özelliği kullanmanız da, parsel sorgulama işlemlerinizi kolaylaştırıyor. Komşu parselleri göstermeden, mesafe ölçmeye kadar geniş bir özellik menüsü, size sunulan ara yüzde görülebilir.

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E- DEVLET PARSEL SORGULAMA HİZMETİ

E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmanız gerekmektedir. E- Devlet’in bu servisi TAKBİS’e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesine kimliğinizle birlikte giderek temin edebilirsiniz.

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