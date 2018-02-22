Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Parsel sorgulama nasıl yapılır? Tapu parsel sorgulama ekranı

    Parsel sorgulama nasıl yapılır? Tapu parsel sorgulama ekranı

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Vatandaşlar, tapu ve parsel sorgulamalarını artık çok kısa süre içinde yapabiliyor. Geçmişte bu işlemi İl ve ilçelerin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine giderek yapan vatandaşlar, artık hiç zahmet çekmeden pratik şekilde sorgulama yapabiliyor. Sistemi henüz kullanmayan birçok vatandaş ise, parsel sorgulama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki parsel sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    Arazi sahibi vatandaşlar için çok kullanışlı bir hizmet olan parsel sorgulama hizmeti, son dönemlerde en çok kullanılan devlet hizmetlerinden biri oldu. Tapu parsel sorgulama işlemi hakkında nasıl sorgulama yapıldığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte parsel sorgulama sistemi hakkında merak edilenler...

    PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Parsel sorgulama için belediyelerin harita kadastro ve imar uygulama birimlerine gitmeye gerek yok. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve e-devlet resmi internet sayfaları üzerinden parsel sorgulamalarını yapmak oldukça kolay.

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulama seçeneklerinden adres girerek direk arsa veya arazinin olduğu konuma gidip, sorgulama da yapabilirsiniz. Sorgulama ekranında bulunan katmanlar tercihi ile farklı görüntüleme sistemleri ile haritanın görünümünü değiştirmeniz de mümkün. Bununla birlikte harita üzerinden bulunan kısayol menüsü ile birçok özelliği kullanmanız da, parsel sorgulama işlemlerinizi kolaylaştırıyor. Komşu parselleri göstermeden, mesafe ölçmeye kadar geniş bir özellik menüsü, size sunulan ara yüzde görülebilir.

    TAPU VE PARSEL SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    E- DEVLET PARSEL SORGULAMA HİZMETİ

    E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmanız gerekmektedir. E- Devlet’in bu servisi TAKBİS’e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesine kimliğinizle birlikte giderek temin edebilirsiniz.

    E-DEVLET SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: e-devlet parsel sorgulama , tapu parsel sorgulama , tapu parsel sorgulama nasıl yapılır , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri