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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Parseğ Tuğlacıyan kimdir?

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Parseğ Tuğlacıyan kimdir?

Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan, oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından internet üzerinden araştırılan isim oldu. 2016 yılında hayata gözlerini yuman dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan, birçok esere imzasını atmıştır. İşte, Parseğ Tuğlacıyan hakkında merak edilen bazı bilgiler

Parseğ Tuğlacıyan, 1 Nisan 1933 yılında  İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk öğreninimi İstanbul'da, orta öğrenimini Kıbrıs'ta, yüksek öğrenimini ABD'de, Michigan Üniversitesi'nde yaptı. 1955 yılında Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 3 lisede ve Ankara'da Gülhane Askeri Tip Akademisi'nde İngilizce öğretmenliği yaptı. Türkçedeki ilk tıp terimleri sözlüğünü hazırladı. 3 Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı (İsmet İnönü, Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk) tarafından Çankaya Köşkü'ne davet edilerek Türk diline olan katkılarından dolayı kutlandı. İstanbul, Viyana, Moskova, Paris, Montreal, Toronto, Detroit, New York, Los Angeles ve San Francisco sehirlerinde dil ve tarih konulariyla ilgili konferanslar verdi. Türk ve Osmanlıtarihi, Türk diliyle ilgili birçok kitaplar, makaleler, sözlük ve ansiklopediler yayınladı. Pars Tuğlacı Türkiye Yazarlar Sendikası ile Türk Basın Birliği üyesidir.

Parseğ Tuğlacıyan 12 Aralık 2016 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

Eserlerinden bazıları şöyle: 

İngilizce - Türkçe sözlük
Türkçe - İngilizce sözlük
İngilizce - Türkçe deyimler sözlüğü
Türkçe - Fransızca sözlük
Türkiye Türkçesinin en kapsamlı sözlüklerinden olan  ''Okyanus''  sözlüğü
Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü
Cumhuriyet döneminin ilk çalışması sayılan, Tıp Sözlüğü 
Çağdaş Türkiye  (3 cilt)
Türk - Bulgar İlişkileri
Osmanlı Mimarisinde Balyan Ailesinin Rolü  ( Türkçe ve İngilizce)
Dadyan Ailesinin Osmanlı Toplum, Ekonomi ve Siyaset Hayatındaki Rolü
İsmet İnönü 
Arpaçay ve yöresi
Ermeni Kiliseleri
Osmanlı Şehirleri
Ayvazovski
Karsan Ailesi
Türk Operası'nın ölmeyen yıldızı Suna Korad
Mehterhane'den Bando'ya
Türkiye'de Kadın
Tarih Boyunca İstanbul Adaları (2 cilt)
Tarih Boyunca Batı Ermenileri   (5 cilt)  (6.cildi tamamlayamadı...)

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