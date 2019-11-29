Parmaklar neden çıtlar?
Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız ya da bir eylem halindeyken meydana gelen parmak çıtlaması, belirli sebeplerle meydana gelmektedir. Peki, bilim adamlarının incelemesine göre parmaklarımız neden çıtlar? İşte, parmakların çıtlamasına neden olan durum
Parmaklar neden çıtlar sorusu, bu durumla karşılaşan hemen herkesin merak ettiği konulardan birisi olmuştur. Kanada’daki Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları parmak çıtlatan bir kişinin eklemlerinde neler olduğunu ilk kez kayda almayı başardı.
Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Greg Kawchuk, ben buna “Parmağımı çek” araştırması adını veriyorum. İstediği zaman parmaklarını çıtlatabilen birinin parmağını çektik ve bu işlem sırasında neler olduğunu MRI video yöntemi ile kayda aldık dedi.
ÇITLATMA SESİ EKLEMLERDE HAVA BOŞLUĞUNDAN KAYNAKLI
Independent’e konuşan Kawchuk, videoda parmak “çıtlatma” sesinin eklemlerin kaygan kalmasını sağlayan synovial sıvısında aniden oluşan bir hava boşluğundan kaynaklandığını gördüklerini söyledi.
ÇITLATMA ANI 310 MİLİSANİYE SÜRÜYOR
Ortalama 310 milisaniye süren “çıtlama” anını inceleyen uzmanlar, eklem çekildiğinde sıvının doldurmakla yükümlü olduğu alanın genişlediğini ve yeterli sıvı olmadığı için de hava boşluklarının oluşmak zorunda kaldığını söyledi.
Ancak uzmanlar araştırmanın neden bazı insanların parmaklarını istediği zaman çıtlatabildiğini bazılarının ise bunu yapamadığı sorusuna cevap bulamadı. Ayrıca uzmanlar elde ettikleri bu bulguların ışığında parmak çıtlatmanın sağlığa zararlı mı yoksa yararlı mı olduğu konusunda da kesin bir sonuca varamadı.
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