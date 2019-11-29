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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Parmaklar neden çıtlar?

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Parmaklar neden çıtlar?

Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız ya da bir eylem halindeyken meydana gelen parmak çıtlaması, belirli sebeplerle meydana gelmektedir. Peki, bilim adamlarının incelemesine göre parmaklarımız neden çıtlar? İşte, parmakların çıtlamasına neden olan durum

Parmaklar neden çıtlar sorusu, bu durumla karşılaşan hemen herkesin merak ettiği konulardan birisi olmuştur. Kanada’daki Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları parmak çıtlatan bir kişinin eklemlerinde neler olduğunu ilk kez kayda almayı başardı.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Greg Kawchuk, ben buna “Parmağımı çek” araştırması adını veriyorum. İstediği zaman parmaklarını çıtlatabilen birinin parmağını çektik ve bu işlem sırasında neler olduğunu MRI video yöntemi ile kayda aldık dedi.

ÇITLATMA SESİ EKLEMLERDE HAVA BOŞLUĞUNDAN KAYNAKLI

Independent’e konuşan Kawchuk, videoda parmak “çıtlatma” sesinin eklemlerin kaygan kalmasını sağlayan synovial sıvısında aniden oluşan bir hava boşluğundan kaynaklandığını gördüklerini söyledi.

Parmak çıtlatmanın gizemi kısmen de olsa çözüldüKanada’daki AlbertaÜniversitesi’nden bilim insanları parmak çıtlatan bir kişinineklemlerinde neler olduğunu ilk kez kayda almayı başardı. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Greg Kawchuk, ben buna“Parmağımı çek” araştırması adını veriyorum. İstediği zamanparmaklarını çıtlatabilen birinin parmağını çektik ve bu işlem sırasındaneler olduğunu MRI video yöntemi ile kayda aldık dedi.
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ÇITLATMA ANI 310 MİLİSANİYE SÜRÜYOR

Ortalama 310 milisaniye süren “çıtlama” anını inceleyen uzmanlar, eklem çekildiğinde sıvının doldurmakla yükümlü olduğu alanın genişlediğini ve yeterli sıvı olmadığı için de hava boşluklarının oluşmak zorunda kaldığını söyledi.

Ancak uzmanlar araştırmanın neden bazı insanların parmaklarını istediği zaman çıtlatabildiğini bazılarının ise bunu yapamadığı sorusuna cevap bulamadı. Ayrıca uzmanlar elde ettikleri bu bulguların ışığında parmak çıtlatmanın sağlığa zararlı mı yoksa yararlı mı olduğu konusunda da kesin bir sonuca varamadı.

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