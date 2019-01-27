‘Parmak şakası’ cinayeti
Olay geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, İstanbul Bayrampaşa’daki Muratpaşa Mahallesi İnal Sokak’ta bulunan bir çayevinin önünde meydana geldi.
Erdal Coşkun (31) ile ağabeyi Kenan Coşkun (34) Sultangazi’de yaşıyor ve bölgede hurdacılık yapıyordu. Çayevinde çaycılık yapan Fuat Sağaz (31) ile mahalleden arkadaştılar. Erdal Coşkun, çayevinin önünde sohbet ettiği Sağaz’a şaka amaçlı ‘pandik’ atarak kaçtı.
Sağaz, bu şakaya çok öfkelendi. Akşam saatlerinde çayevine Erdal Coşkun’un ağabeyi Kenan Coşkun geldi. Sağaz, Kenan Coşkun’un çay evine girmesi ile birlikte şakayı hatırlatarak kardeşi Erdal Coşkun’a küfretti. Pandik atıp kaçmasının hesabını soracağını söylüyordu.
Fuat Sağaz ile Kenan Coşkun arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KALBİNE BIÇAK SAPLADI
Kavga sırasında Kenan Coşkun, Fuat Sağaz’a kafa atarak yaraladı. Sağaz da yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kenan Coşkun’un kalbine sapladı. Coşkun kaldırıldığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis, Sağaz’ı düzenlediği operasyonla gizlendiği adreste gözaltına aldı. Emniyette, olayın kendisine şaka yapılmasına duyduğu öfke nedeniyle yaşandığını belirten Fuat Sağaz, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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