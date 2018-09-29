'Parmak izlerinde sorun var'
ÇİPLİ kimliklerin ardından çipli ehliyet ve pasaport verilme işleminin de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (NVİGM) geçmesi sonrası bir dizi sorun yaşandığı ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde çalışan 4 bin 847 NVİGM personeline uygulamalı olarak parmak izi alma eğitimi verdi. Eğitimlerin ardından yaşanan sorunlar şöyle sıralandı:
“NVİGM tarafından kullanılan parmak izi alma cihazlarında, parmak izinin alımı sırasında görüntünün yakalanma zamanlaması ile ilgili problemler olduğu, bazı cihazlarda parmağın cihaz yüzeyine dokunur dokunmaz görüntüyü yakalayarak kaydettiği, bazı cihazlarda ise parmağın yüzeye temas edip çevrilmesine rağmen görüntünün geç şekilde yakalandığı ya da yakalanamadığı gibi durumlarla karşılaşıldığı hususları belirtilmiştir.
Mükerrer iz alınmasını engelleyecek bir sistemsel yapının oluşturulması gerekmektedir.
NVİGM personelinin iz alımının yapıldığı yer ile ters şekilde oturmasından dolayı fiziki ortamın parmak izi alımına elverişli olmaması. Kayıt aşamasının herhangi bir aşamasında yaşanan bir aksaklıkta kaydın en başına dönülmesi ve kaldığı yerden devam edememesi.”
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