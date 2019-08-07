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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Parmağı koptu, o kopmadı... 12 yıl sonra: Fabrika kusurlu

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Parmağı koptu, o kopmadı... 12 yıl sonra: Fabrika kusurlu

12 yıl önce fabrikada ayak parmağını kaybeden Mustafa Gümüş (31), kendisini iş kazalarına adadı. Çalışma ekonomisi okudu, kongrelere katıldı, kazasını tebliğ olarak sundu. Madenci köylülere gönüllü danışmanlık yaptı. Hukuk fakültesini kazandı. Parmaklarını kaybettiği fabrikaya dava açtı. 12 yıl sonra adaletin kapısı açıldı. Bilirkişi raporunda, fabrika yüzde 80 kusurlu kabul edildi.

İŞÇİYKEN PARMAĞI KOPTU

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 1988’de doğan Mustafa Gümüş, imam babasının maaşı evin masrafına ancak yettiği için 2007’de Manyas’ta bir salça fabrikasına mevsimlik işçi olarak girdi. Domatesleri fabrikaya taşıyan aktarma bandında sap ve çöpleri temizlerken, ayağı bandın zincir dişlisine sıkıştı. Ayağı ezilen Gümüş, bir parmağını kaybetti, defalarca ameliyat oldu. Sonradan yapılan incelemede, iş güvenliğini sağlayacak olan aparatların, üretimi yavaşlattığı için söküldüğü ortaya çıktı. Gümüş’e hiçbir iş güvenlik eğitimi verilmediği de anlaşıldı.

TAZMİNAT BİLE VERMEDİLER

Tazminat bile verilmeyen Gümüş, yaz sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünü kazandı. 2008’de Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’nde “Türkiye’de Niceliksel Boyutlarıyla İş Kazaları” adlı tebliğini sundu. Ertesi yıl, “Türkiye’de İş Kazalarının Ekonomik Açıdan Analizi” üzerine sunum gerçekleştirdi. Çalışmasında, örnek kaza olarak kendi hikâyesini anlattı. Üniversiteyi bitirirken, tez konusu olarak maden kazalarını seçti. Çünkü Gümüş’ün 17 hemşerisi 1 Haziran 2006’da Dursunbey’deki Odaköy Kömür Ocağı’nda can vermişti. Bu ocakta 22 Şubat 2010’da meydana gelen grizuda ise 13 işçi daha hayatını kaybetmişti.

SOSYAL YARDIM GÖREVLİSİ OLDU

Gümüş, onlarca kapıyı çaldıktan sonra maden ocağına girdi. Şehit madencilerin aileleriyle görüşerek tezini tamamladı. Görüştüğü kişilerden biri çocukluk arkadaşı Harun Afacan’dı. Afacan, kardeşi Osman’ı 2006’da Odaköy’de kaybetmişti. Ağabeyi Ömer’i ise 2014’te Soma’da... Gümüş, okulu bitirince Bursa Osmangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda sosyal yardım görevlisi oldu. Görevi, yardım isteyen yoksul ailelerle görüşmekti. Osmangazi’nin mahallelerini ve köylerini dolaşırken, 2016 yılında Sabahattin Zaim Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

FABRİKA % 80 KUSURLU

Okula girdikten sonra mahkemeye başvurarak eski işyerine tazminat davası açtı. Bilirkişi, salça fabrikasını yüzde 80 kusurlu buldu. Raporda, Gümüş’ün çalıştığı bantta zincir-dişliye kapılmaları önleyecek bir koruyucunun bulunmadığı, kazadan sonra kapak konduğu, uyarı levhaları asıldığı, uyarı çizgileri çekildiği belirlendi. Gümüş mahkemenin kararını bekliyor. Gümüş, raporu sevinçle karşıladığını belirterek, “Defalarca ameliyat oldum, iki parmağımı kullanamıyorum. Çalıştığım fabrikanın mahkemede savunmasını görünce çok üzüldüm. Beni suçluyorlardı” diyor.

1 YIL SONRA AVUKAT OLACAK

Bu yıl hukuk fakültesini bitirecek olan Gümüş, avukatlığa başlayıp kaza davalarına bakacağını belirterek şöyle devam ediyor: “10 yıldır köylülerime ve işçilere gönüllü hizmet verdim. Onları avukatlarla buluşturdum, Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne götürdüm, dilekçelerini yazdım. Kendimi bu davalara vakfedeceğim. Siyasi bir amaç gütmüyorum. İnsan nereden yaralanırsa o yanını güçlendiriyor. Ülkeme faydalı olmak istiyorum.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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