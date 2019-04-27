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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)
27.04.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Parmağı kopan işçilerden iyi haber

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Parmağı kopan işçilerden iyi haber

KAYSERİ'de mobilya işçisi Mustafa Biçer(44) ile alüminyum doğrama işçisi Murat Yücel'in(33), 1 gün arayla sol ellerinin baş ve işaret parmakları koptu. Aynı  özel hastaneye kaldırılan Biçer'in parmakları 7 saat, Yücel'in parmakları da 6 saat süren ameliyatlarla yerlerine dikildi. 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çalışan Mustafa Biçer, kanepe yapımı sırasında sol elinin baş ve işaret parmaklarını hızar makinesine kaptırdı. 2 parmağı kopan Biçer, özel hastaneye götürüldü. Biçer'in kopan parmakları, 7 saat süren operasyonla dikildi.

1 gün sonra ise alüminyum doğrama işçisi Murat Yücel, evinde hayvanlarına kafes yapmak istedi. Ancak Yücel de sol elinin baş ve işaret parmağını elektrikli testereye kaptırdı. Aynı özel hastaneye kaldırılan Murat Yücel'in kopan 2 parmağı da 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Halen hastanede tedavi altında tutulan ve elinde eldiven olmasına rağmen parmaklarının kesilerek, koptuğunu anlatan Yücel,  "Ameliyatım altı saat sürdü. Şuan tedavim sürüyor. Dikkatsizlik nedeniyle oldu" dedi.

Ameliyatları gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Arıcı, işçilerin kopan parmaklarını mikro cerrahi yöntemiyle diktiklerini söyledi.  Tesadüfen 2 hastanın da 1 gün arayla aynı parmaklarının koptuğunu kaydeden Arıcı, şöyle konuştu:

"Bu hastalarımız 1 gün arayla aynı parmaklarından yaralanmış şekilde hastanemize başvurdular. Parmak kopmaları özellikle sanayi tipi yaralanmalar çok sık karşımıza çıkıyor. Burada 'mikro cerrahi' dediğimiz bir teknik devriye giriyor. Mikro cerrahi kopmuş parmaklardaki çok ince damarların, sinirlerin, kirişlerin mikroskop altında veya büyük büyüteçli gözlükler altında özel teknikler ve aletler kullanılarak tekrar yerine dikilmesi işlemidir. Mikro cerrahinin gelişmesi ile artık kopan parçaların yerine dikilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu hastalarımıza da uzun süren ameliyat saatleri sonrası tekrar parmaklarını yerine dikmek mümkün oldu. Şuanda her şey yolunda gidiyor. Umarım sağlıklı bir şekilde iyileşecekler ve parmaklarını yeniden kullanacaklar."

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