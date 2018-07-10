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    Parlementer sisteme böyle veda ettiler

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün 27’nci dönem parlamentosu önünde ettiği yeminle parlamenter sisteme veda etti ve resmen ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti.

    Tarihi gün için Meclis’te dün gün boyunca hazırlık yapıldı.

    TBMM çevresinde Özel Harekât birlikleri ve zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemi alınırken, yerleşkedeki binalar ve otoparklar da didik didik arandı. Bomba uzmanları ve dedektör köpekler, Cumhurbaşkanı’nın gelişinden önce sabah saatlerinden itibaren güvenlik taraması yaptı. Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan’ın konvoyu Meclis’e gelmeden önce çocukları, damatları ve torunları locadaki yerlerini aldılar.

    ‘AYAKTA’ UYARISI

    Güllerle donatılmış makam aracıyla Meclis’e giren Erdoğan’ı, geçici başkanvekili olarak en yaşlı üyelerden AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan’ı AK Parti milletvekilleri Şeref Kapısı’nın merdivenlerinde sıralanarak karşıladılar. Erdoğan’a Başkanlık Divanı girişinde eşlik eden Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, daha sonra Genel Kurul’u açtı. Anayasa, içtüzük ve teamüllere uygun olarak törenin şeklini anlatan Yılmaz, “Genel Kurul Sayın Cumhurbaşkanı’nı ayakta karşılayacaktır. And içme ayakta dinlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanı salondan ayrılırken milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacaktır” uyarısında bulundu.

    Parlementer sisteme böyle veda ettiler

    ‘OTURUN’ JESTİ

    Erdoğan’ı, Genel Kurul’a girişinde AK Parti ve MHP milletvekilleri ile izleyiciler ayakta alkışlarla karşıladı. CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmazken, önce ayağa kalkan İYİ Parti grubu daha sonra oturmayı tercih etti. Yılmaz, “Memleketimize hayırlı olsun” diyerek Yüksek Seçim Kurulu’nun Cumhurbaşkanı mazbatasını Erdoğan’a verdi. Milletvekillerini ve izleyicileri selamlayan Cumhurbaşkanı, daha sonra nezaketen eliyle “Oturabilirsiniz” işareti yaptı. Bu jest karşısında bir an tereddüt eden Bahçeli ve yanındaki MHP’liler oturmaya yeltenirken son anda kuralı anımsayıp vazgeçtiler. And içen Erdoğan, AK Parti, MHP sıraları ve localardan yoğun alkış, “Bravo”, “Helal olsun” sesleri ve ıslıklar karşısında bir süre bekledi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından alkış ve ıslıklar devam etti. Genel Kurul’u yeniden selamlayan Cumhurbaşkanı, salondan ayrıldı.

    Etiketler: parlementer sistem , recep tayyip erdoğan
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