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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Parlatmalarla lider doğmaz’

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‘Parlatmalarla lider doğmaz’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili ‘Lider doğuyor’ söylemlerini, “Liderliği bu kadar ucuza almamak lazım. Emek ister. Sevgi, saygı ister. Parlatmalarla lider doğmaz. Kemal Kılıçdaroğlu Bey’le mukayese ettiğiniz vakit Kılıçdaroğlu’nun heyecanı, tecrübesi, sekiz yıllık birikimi, ısrarlı davranışı üste gelir diye düşünüyorum” sözleriyle değerlendirdi.

Gazetecileri iftarda ağırlayan Bahçeli, özetle şunları söyledi:

- “(CHP’yle  dokunulmazlık tartışması) Sayın Kılıçdaroğlu Bey çok hırçın bir üslupla tartışma açmış ve YSK’nın yedi üyesini çete olarak suçlamıştır. Gerekli uyarıları kendisine yapmak istedik. Bu kadar aşırı, kırıcı, karıştırıcı konuşmayı yapan kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemeli. Fezleke ile bir genel başkanı TBMM’ye taşımak yerine kendi iradesiyle TBMM’ye gelmesini daha ahlaki bulduğum için o teklifte bulundum. CHP’nin bazı sözcüleri ‘Hodri meydan’ diyor. Neyin hodri meydanını yapacağız? Getireceksen dokunulmazlığı sen getirecektin.

(İstanbul stratejisi) İstanbul’da 250 bin üzerinde hemşerilerinin oyu olduğuna inandığımız 15 ilimizin başkanlarını davet ettik. Bunu hemşeri harekâtı olarak nitelendirdik.

- (Terör örgütü elebaşı Öcalan’la avukatların görüşmesi) Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır. Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. 

- (TÜSİAD’ın açıklamaları) TÜSİAD’ın söylemini doğru bulmuyorum. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Ona o cümleyi tersinden okuturlar.

(Cem Yılmaz ve sanatçıların mesajları) Oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49’u sevebilirsin ama yüzde 51’e de saygı duy. Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem.” 

‘SEVMEYEN GAYRET ETSİN’

KOMEDYEN Cem Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli’ye Twitter’dan yanıt verdi ve şöyle dedi: “Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli. Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir... Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehir’e bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim” dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da “Kendilerini sanatçı olarak addedip ‘milli ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ‘şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde düzenlenecek programda sahne alamayacaklarını ilan ediyorum” demişti.

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