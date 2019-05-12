‘Parlatmalarla lider doğmaz’

Gazetecileri iftarda ağırlayan Bahçeli, özetle şunları söyledi:

- “(CHP’yle dokunulmazlık tartışması) Sayın Kılıçdaroğlu Bey çok hırçın bir üslupla tartışma açmış ve YSK’nın yedi üyesini çete olarak suçlamıştır. Gerekli uyarıları kendisine yapmak istedik. Bu kadar aşırı, kırıcı, karıştırıcı konuşmayı yapan kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemeli. Fezleke ile bir genel başkanı TBMM’ye taşımak yerine kendi iradesiyle TBMM’ye gelmesini daha ahlaki bulduğum için o teklifte bulundum. CHP’nin bazı sözcüleri ‘Hodri meydan’ diyor. Neyin hodri meydanını yapacağız? Getireceksen dokunulmazlığı sen getirecektin.

- (İstanbul stratejisi) İstanbul’da 250 bin üzerinde hemşerilerinin oyu olduğuna inandığımız 15 ilimizin başkanlarını davet ettik. Bunu hemşeri harekâtı olarak nitelendirdik.

- (Terör örgütü elebaşı Öcalan’la avukatların görüşmesi) Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır. Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten.

- (TÜSİAD’ın açıklamaları) TÜSİAD’ın söylemini doğru bulmuyorum. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Ona o cümleyi tersinden okuturlar.

- (Cem Yılmaz ve sanatçıların mesajları) Oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49’u sevebilirsin ama yüzde 51’e de saygı duy. Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem.”

‘SEVMEYEN GAYRET ETSİN’

KOMEDYEN Cem Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli’ye Twitter’dan yanıt verdi ve şöyle dedi: “Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli. Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir... Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehir’e bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim” dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da “Kendilerini sanatçı olarak addedip ‘milli ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ‘şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde düzenlenecek programda sahne alamayacaklarını ilan ediyorum” demişti.