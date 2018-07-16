Parlamento mücadelesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yeni sistemde parlamentonun yetkilerinin korunması konusunda ‘kararlı mücadele etmeleri’ talimatı verdi, ayrıca CHP’nin mücadelesine reçete olacak bir manifesto hazırlanmasını istedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat süren toplantıda yerel seçim çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan değişiklikleri içeren kararnameler masaya yatırıldı. MYK’da yeni sistemde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden dolayı rahatsızlıklar dile getirilirken, bu kararnamelerin Meclis’i devre dışı bırakmaya yönelik bir uygulama olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin Meclis yetkilerini kararlı bir şekilde savunmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, kurmaylarına, “Meclis’in etkin bir şekilde çalıştırılması ve alanın kararnamelere bırakılmaması” konusunda talimatlar verdi.
MUHALEFETLE TEMAS
Kılıçdaroğlu kurmaylarından, CHP’nin önümüzdeki dönem Türkiye’nin temel sorunları ile mücadelesinde reçete olacak nitelikte bir manifesto hazırlamalarını istedi. Kılıçdaroğlu, “Parlamenter mücadele konusunda etkin bir şekilde Meclis’in yetkilerini savunacağız. Parlamentodaki muhalefet, toplumsal mücadelenin öncüsü olur. O nedenle parlamenter mücadele güçlendirilmeli” dedi. CHP, parlamentoda kararlı mücadele temelinde muhalefet partileri ile temas kuracak. CHP’nin temas kuracağı partiler arasında AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı’nda bulunan MHP de yer alacak.
İMZA TOPLAYAMAZLAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada, muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerini değerlendirdi. Tezcan, CHP tüzüğüne göre delege sayısının yarısından fazla sayıda imza (en az 625) toplanması halinde kurultayın toplanacağını ifade ederek şunları söyledi: “Ancak bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir. Parti tabanının önemli bir bölümü, şu anda uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor
ve kurultay delegelerinin güçlü bir iradeleri yok. İmzaya teşvik için bu tür sayılar söylenebilir fakat 81 ilin durumunu biz de biliyoruz, tek tek
illerdeki tabloyu takip ediyoruz, görüyoruz.
Böyle bir sayının toplanamayacağı görünüyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle