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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
16.07.2018 - 21:03, Son Güncelleme:

Parlamento mücadelesi

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Parlamento mücadelesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yeni sistemde parlamentonun yetkilerinin korunması konusunda ‘kararlı mücadele etmeleri’ talimatı verdi, ayrıca CHP’nin mücadelesine reçete olacak bir manifesto hazırlanmasını istedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat süren toplantıda yerel seçim çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan değişiklikleri içeren kararnameler masaya yatırıldı. MYK’da yeni sistemde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden dolayı rahatsızlıklar dile getirilirken, bu kararnamelerin Meclis’i devre dışı bırakmaya yönelik bir uygulama olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin Meclis yetkilerini kararlı bir şekilde savunmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, kurmaylarına, “Meclis’in etkin bir şekilde çalıştırılması ve alanın kararnamelere bırakılmaması” konusunda talimatlar verdi.

MUHALEFETLE TEMAS

Kılıçdaroğlu kurmaylarından, CHP’nin önümüzdeki dönem Türkiye’nin temel sorunları ile mücadelesinde reçete olacak nitelikte bir manifesto hazırlamalarını istedi. Kılıçdaroğlu, “Parlamenter mücadele konusunda etkin bir şekilde Meclis’in yetkilerini savunacağız. Parlamentodaki muhalefet, toplumsal mücadelenin öncüsü olur. O nedenle parlamenter mücadele güçlendirilmeli” dedi. CHP, parlamentoda kararlı mücadele temelinde muhalefet partileri ile temas kuracak. CHP’nin temas kuracağı partiler arasında AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı’nda bulunan MHP de yer alacak. 

İMZA TOPLAYAMAZLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada, muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerini değerlendirdi. Tezcan, CHP tüzüğüne göre delege sayısının yarısından fazla sayıda imza (en az 625) toplanması halinde kurultayın toplanacağını ifade ederek şunları söyledi: “Ancak bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir. Parti tabanının önemli bir bölümü, şu anda uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor
ve kurultay delegelerinin güçlü bir iradeleri yok. İmzaya teşvik için bu tür sayılar söylenebilir fakat 81 ilin durumunu biz de biliyoruz, tek tek
illerdeki tabloyu takip ediyoruz, görüyoruz.

Böyle bir sayının toplanamayacağı görünüyor.”

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