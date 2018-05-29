Parlamenter sistemin son MGK'sı

Seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından sahaya inen Erdoğan, kampanya mitinglerine MGK arası verecek. Erdoğan, bugün parlamenter sistemin son MGK’sına başkanlık edecek. Binali Yıldırım da ‘Başbakan’ sıfatıyla MGK’ya son kez katılacak. Beştepe’de yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi seçim güvenliği olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun MGK’ya bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda iç ve dış tehditler, terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD-YPG’ye karşı yürütülen mücadele ile sınır bölgesindeki gelişmeler de değerlendirilecek.



KABİNENİN ‘VEDA’ TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran’da da 65. hükümetin Bakanlar Kurulu’nu son kez Beştepe’de toplayacak. Toplantıda hükümetin 2 yıllık dönemdeki icraatları ve seçim güvenliği en önemli başlıklar olacak. Toplantıda Erdoğan, başta Başbakan Yıldırım olmak üzere kabineye teşekkür edecek, ardından Beştepe’de Bakanlar Kurulu üyelerine iftar verecek.



