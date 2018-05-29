Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Parlamenter sistemin son MGK’sı

    Parlamenter sistemin son MGK’sı

    Erdinç Çelikkan - Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    29.05.2018 - 00:30 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) 24 Haziran’daki çifte seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yarın Beştepe’de toplanacak.

    Seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından sahaya inen Erdoğan, kampanya mitinglerine MGK arası verecek. Erdoğan, yarın parlamenter sistemin son MGK’sına başkanlık edecek. MGK toplantısına, Binali Yıldırım “Başbakan” sıfatıyla son kez katılacak. Beştepe’de yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi ise seçim güvenliği olacak. Çifte seçimlerde alınması planan güvenlik önlemleri son kez gözden geçirilecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun MGK’ya bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, ayrıca iç ve dış tehditler, FETÖ, PKK, PYD-YPG’ye karşı yürütülen mücadele ile sınır bölgesindeki gelişmeler de değerlendirilecek.

    KABİNENİN “VEDA” TOPLANTISI
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Pazartesi günü de 65. Hükümetin Bakanlar Kurulu’nu son kez Beştepe’de toplayacak. Toplantıda hükümetin 2 yıllık dönemdeki icraatlarının yanısıra seçim güvenliği en önemli başlıklardan biri olacak. Toplantıda Erdoğan, başta Başbakan Yıldırım olmak üzere kabineye hizmetleri nedeniyle teşekkür edecek. Erdoğan, toplantının ardından Beştepe’de Bakanlar Kurulu üyelerine iftar yemeği verecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri