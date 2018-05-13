Parlamenter sisteme veda haftası

Meclis’in 24 Haziran seçimi için tatile girmesinden önce bu hafta görüşeceği son konu ‘torba teklif’ olacak. AK Parti grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında perşembe günü son kez toplanacak.

Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da darbe girişimine karşı mücadele eden ve 2017’de Anayasa’da sistem değişikliğini sağlayan milletvekillerine teşekkür edecek.

Toplantı bazı milletvekilleri için parlamentoya veda niteliğinde olacak. Meclis, 2.5 yılı bulan son parlamenter sistem döneminde 645 yasa tasarısından 445’ini, 2 bin 327 yasa teklifinden 46’sını yasalaştırdı.

Genel Kurul ve komisyon gündemindeki 2 bin 264 yasa teklifi ve tasarısı ‘kadük (geçersiz)’ olacak. OHAL nedeniyle çıkarılan 31 Kanun Hükmünde Kararname’nin tamamı yasalaştı. Dört yıllık 24. yasama döneminde 749 yasa çıkarılmış ve 270 bin sayfa tutanak tutulmuştu. Bu dönem yasa bilançosu daha az olmasına karşın 212 bin 900 sayfa tutanakla konuşma süresi fazla oldu. Bu dönem komisyonlar ve genel kurul yaklaşık 6 bin saat çalıştı. Komisyonlara gönderilen 25 bin 428 dilekçeden 23 bin 406’sı işleme alındı. Milletvekillerince hükümete 30 bin 500 yazılı, 1700 sözlü soru yöneltildi. Toplam 12 bin 964 soru önergesi bakanlıklarca yanıtlandı. Başkanlığa sunulan 3 bin Meclis araştırması önergesinden 66’sı, 22 gensoru önergesinden 16’sı görüşüldü. Yeni dönem parlamentosunda hükümet bulunmayacağından sözlü soru önergesi, güvenoyu, gensoru işlemleri de olmayacak.