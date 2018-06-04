Parlamenter sisteme dönüş için komisyon

İki lider görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında, konuyla ilgili ortak bir komisyon kurulmasına yeşil ışık yaktı. Akşener toplantıda şunları söyledi: “Sahada gözlemlediğim, ‘millet ittifakı’nın parlamentoda çoğunluğu kazanacağı şeklinde. Fakat seçmenimizin bizden istediği bir konu var. O da iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Demokrasinin tam ve kamil uygulandığı, parlamentonun güçlü olduğu, iyileştirilmiş demokratik parlamenter sistemi oluşturmak, tahkim etmek. Bu gözlem ve bilgilerimi Sayın Genel Başkan’la paylaştım ve şöyle bir önerim oldu. Kendileri de kabul ettiler. 24 Haziran’dan önce komisyon kurup bir araya gelerek, parlamenter sistemin nasıl olacağı konusunun yol haritasının milletle paylaşılması önerisinde bulundum. Sayın Temel Karamollaoğlu ile de konuştum. O da öneriye olumlu baktı.”

‘KEYİFLİ BİR ÖNERİ BU’

Kılıçdaroğlu da şunları kaydetti: “Bütün engellemelere karşın iktidarın, hükümetin bütün baskılarına, devletin tüm imkânlarını kullanmalarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM’yi daha güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. Sayın Genel Başkan’ın böyle bir önerisi oldu. Bizim açımızdan keyifli bir öneri bu. Bu önerinin gereğini yerine getireceğiz. Parlamentoyu nasıl güçlendireceğimiz konusunda ortak bir çalışma yapılacak.”