Parlamenter sisteme dönüş beyhude çaba

TAM BİR FELAKET

“CHP’nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışık, Kürdistan’a yaldızlı davetiyedir. İP ve SP’nin seçim beyannameleri emin olunuz CHP’nin beyanlarından farklı değildir. Hepsi birden aynı kirli havuzda toplanmışlardır. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız, tam bir garabet, tam bir felaket. Birisi çıkıyor, parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor, diğeri çıkıyor 2. Ordu Komutanı’nın, terörle mücadelede üstün başarılara imza atmış saygın bir generalin apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Neymiş, Cumhurbaşkanı’nı alkışlamış. Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Ültimatom mu verecekti? Muhtıra mı hazırlayacaktı? Cumhurbaşkanı’nı protesto mu edecekti? Düşman mı sevindirecekti? İnceldikçe esneyen, esnedikçe kopma noktasına gelen siyasi meddah ve bezirgâna şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökme fikrini kim ya da kimler vermiştir? Bu dil Kandil dilidir. Bu ağız FETÖ ağzıdır.



HENÜZ ANASINDAN DOĞMADI

2. Ordu Komutanı’nın hedef yapılması boşuna değildir. CHP’de Afrin başarısının karın ağrısı vardır. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa büyük milletimiz haddini bildirecek karardadır.



KANDİL YAKILMALIDIR

Menbiç konusunda, ABD’yle varılan ve üç aşamalı olduğu söylenen planla ilgili sıcak gelişmeler ortadadır. Gelişmeler olumludur. Ne var ki, teröristlerin Fırat’ın batısından sökülüp doğusuna sevki çare ve çözüm değildir. Terörist her yerde teröristtir. Fırat’ın doğusuna yuvalanmalarına izin verilmemelidir. Kandil ve diğer terör barınakları baştan ayağa yakılmalı, yok edilmelidir. ”



BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ

15 Temmuz’dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlılıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç göz ardı edilemezdi, görmezden gelinemezdi. Parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koyma vaatleri ise beyhude bir çabadır. Türkiye’nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bırakmış, Türkiye’nin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorun uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırılmıştır. MHP başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır. Beşinci kol faaliyetiyle partimizi küçültmeye, küçük göstermeye, eritmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik şerefsiz bir kumpasın aracı olan kiralık anket şirketleri ne söylerse söylesin, MHP desteğinizle, milletimizin teveccüh ve takdiriyle değil barajları, okyanusları aşa aşa geliyor, her geçen gün yükseliyor.