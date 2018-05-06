“ANKARA’dan köye geldiğimde eşim sordu, ‘Korkuyor musun?’ dedi. ‘Hayır’ dedim. ‘Kazanacağına inanmıyor musun?’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Tanımlarsan nasıl tanımlarsın kendini’ dedi. Ben de ‘80 milyonun yükü omuzlarımda. Öyle bir sorumluluk hissediyorum ki’ dedim. Tuncelili, gariban rahmetli tapu müdürü Kamer Amca’nın oğlu Kemal Kılıçdaroğlu görevini yaptı. Şimdi görev sırası Yalovalı rahmetli kamyoncu Şerif’in oğlu olarak bende. Hep beraber başaracağız.



‘DEMİRTAŞ’I HAPİSTE TUTMA’

Kendisi devletin uçağına, helikopterine binecek, örtülü ödenek kullanacak, Sayın Akşener’e imza vermek isteyenlere FETÖ’cü diyecek. Saadet Partisi’ni karalayacak. Selahattin Demirtaş’ı hapse atacak. CHP’ye iftira atacak. Böyle yarış olur mu? CHP üyelerine talimat veriyorum, vatandaşlarımızdan da rica ediyorum; Sayın Akşener’e, Sayın Karamollaoğlu’na, Sayın Perinçek’e kim aday olmak istiyorsa gidin, hepiniz imza verin. Demokrasi budur. Akşener’in, Perinçek’in, Karamollaoğlu’nun imzasıyla uğraşma. Demirtaş’ı hapiste tutma. Gel erkekçe yarışalım. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Aleviler benim cumhurbaşkanlığımda haksızlığa uğramayacaksınız. Sünni ile Alevi’yi, Kürt ile Türk’ü kol kola getireceğiz. Çanakkale’de olduğu gibi yapacağım. Önce içerde birlik.



BU SON UYARIM

Yalova’da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur.”



36 YIL SONRA ROZETİMİ ÇIKARDIM

36 yıl sonra rozetimi çıkarttım Genel Başkan’a teslim ettim. Partinin cumhurbaşkanı olmaz. Beni seçtiğinizde en kısa sürede parlamenter sisteme döneceğiz. O sarayda asla oturmayacağım. Orayı, iyi bir emlakçı arıyordum satacaktım ama arkadaşlar karşı çıktı, orayı üniversite yapacağım. Ben de Atatürk’ün oturduğu Çankaya Köşkü’nde oturacağım. Hemşerim meydanlarda, ‘Tek dertleri beni indirmek’ diyor. Bizim derdimiz bir

defa memleket, seninle derdimiz yok. Seni indirirsek dolar, Euro, enflasyon, benzin fiyatı, gübre fiyatı iner. 16 senelik milletvekiliyim. Sonra benim diplomam var daha ne olsun.



ÜLKÜCÜLERE HUSUMETİM YOK

Beni üzen bir şey oldu. Sayın Bahçeli, ‘İnce MHP’ye husumet besliyor’ diyor. Yanıtı Yalovalı ülkücüler verir. Biz ikinci Yalova belediye seçimlerini ülkücülerin katkılarıyla aldık. Benim MHP’ye ya da ülkücülere hiçbir husumetim yoktur. Ama Sayın Bahçeli, milliyetçiliği ayaklar altına alan birine, bir partiyi yaslıyorsunuz.



Sosyal medyada bir şey gördüm, şöyle yazmış; ‘Saray’ı hemen boşalt Yalova’dan abim gelecek.’ Böyle giderse bu elli günde ince hastalığa tutulur bunlar. Benim derdim bu milletin yüzünü güldürmek, bu milleti barıştırmak, bu milletin refahını yükseltmek. Benim derdim sizsiniz siz.”