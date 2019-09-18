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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.09.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Parkta spor yapan hamile kadına dehşeti yaşatmıştı! Karar verildi

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Parkta spor yapan hamile kadına dehşeti yaşatmıştı! Karar verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 4 aylık hamile Ebru Tireli'yi (32) parkta spor yaparken dövmek, 14 yaşındaki kız çocuğu Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunmak ve Neslihan Ç.'ye hakaret ve cinsel saldırı suçlarından toplam 26,5 yıla kadar hapis cezası istenen Davut Kahraman'ın (34) yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Kahraman, daha önce işlediği hakaret ve sarkıntılık suçlarından 7 yıl 7 ay, Tireli'yi darbettiği gerekçesiyle de 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 8 yıl 11 ay hapis cezasına çarptıldı. Davut Kahraman'ın hakkındaki kesin hüküm, yani tutuklanıp tutuklanmama kararı istinaf sürecinin ardından verilecek.

"BİR DAHA BURADA YÜRÜYÜP, SPOR YAPMAYACAKSIN" DEYİP DARP ETTİ

Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde yaşayan ve o tarihte 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, geçen 7 Aralık 2016 tarihinde, akşam saatlerinde, evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı ve ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu.

Parkta spor yapan hamile kadına dehşeti yaşatmıştı Karar verildi

Saldırgan, iddiaya göre, dengesini yitirince düşerek, başını kaldırıma çarpan Tireli'ye yerdeyken, tekme attı. Korkup, gözyaşları döken ve hamile olduğunu söyleyen Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler sonrasında M.T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalanıp, tutuklandı. Üç gün tutuklu kalan M.T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının yerinden hiç hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla serbest bırakıldı ve hakkında takipsizlik kararı verildi.

M.T.'nin serbest bırakılmasından sonra polisin çalışması yeniden başladı. Bu sırada, polise başvuran Neslihan Ç., kendisinin de 1 ay önce parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlatarak, eşkal bilgisi verdi. Eldeki delillere göre, araştırmasını sürdüren polisin gözaltına aldığı, Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Davut Kahraman, tutuklandı.

Ebru Tireliye saldıran adamı başka bir kadın yakalattı
Ebru Tireli'ye saldıran adamı başka bir kadın yakalattı

Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, Neslihan Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14,5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen sanık hakkında, Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davut Kahraman'ın, daha önce 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında aynı mahkemede 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava da bu dosyayla birleştirildi. Davanın geçen 3 Mart'ta yapılan üçüncü duruşmasında ifade veren Y.Ş.A., şikayetinden vazgeçti. Sanık D.K., bu duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın bugün görülün karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Sanık Davut Kahraman ve müştekiler duruşmaya gelmedi.

3 SUÇTAN TOPLAM 8 YIL 11 AY

Mahkeme heyeti tarafların avukatlarının son beyanları alındı. Ardından mahkeme kararını verip, Davut Kahraman'a Neslihan Ç.'ye cinsel saldırıdan 3 yıl, hakaretten 7 ay, Y.Ş.A.'ya basit cinsel istismardan da 4 yıl olmak üzere toplam 7 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Davut Kahraman'a, Tireli'ye hakaretten 7 ay, silah sayılan ayakkabı ile darbettiği gerekçesiyle de 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kahraman'ın cezasında da herhangi bir indirime gitmedi.

3 suçtan toplam 8 yıl 11 ay hapis cezası alan Davut Kahraman'ın hakkındaki kesin hüküm, yani tutuklanıp tutuklanmama kararı istinaf sürecinin ardından verilecek.

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