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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.01.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Parkta oynayan çocuğu vurmuştu! Mahkeme Başkanı'ndan sert tepki

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Parkta oynayan çocuğu vurmuştu! Mahkeme Başkanı'ndan sert tepki

Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı silahla ateş ederek yaralayan sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, camdan çocuklara ‘Sessiz olun’ diye seslendiğini ancak silahla ateş etmediğini söyledi. Öte yandan kimlik tespiti sırasında ayağa kalkmayan sanığa mahkeme başkanı, "Ayağa kalksana sakat mısın" diyerek tepki gösterdi.

Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaraladığı iddia edilen iddiasıyla 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı’nın yargılanmasına başlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Hiranur Demircan’ın annesi Selinay Demircan ve babası Hasan Demircan da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanından sanığa tepki

Kimlik tespiti sırasında ayağı kalkmayan sanık Barış Balcı’ya mahkeme başkanı, “Ayağı kalksana, sakat mısın’ diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ayağı kalkan sanığa ‘yaralama’ ve ‘uyuşturucu’dan sabıkası olduğu hatırlatıldı.

“Camdan ‘Sessiz olun’ dedim”

Savunmasında mağduru tanımadığını söyleyen sanık, “Gece saat 04.30 sıralarında işten geldim, yattım. Öğlene doğru dışarıdan çocuk sesleri geliyordu, camdan çocuklara ‘Sessiz olun’ dedim ve tekrar yattım. Kurban bayramının birinci günü olduğu için ailem kurban kesimine gitmişti, evde yalnızdım. Daha sonra annem geldi beni uyandırıp, ‘bir çocuk vurulmuş sen mi yaptın? dedi. Ben de, ‘Hayır anne, sen kaldırdın beni zaten uykudan’ dedim. Kesinlikle ateş ederek mağduru yaralama ya da öldürmeye teşebbüs etmedim. Bizim evde tabanca ve tüfek yoktu” dedi. Mahkeme başkanının sanığa, “Camdaki izler ne peki” diye sorması üzerine sanık, bilgisi olmadığını söyledi.
Sanık savunmasının devamında, “Ben çocuklara sessiz olun diye ikaz ettiğim için, çocuklar camda beni gördüğü için suçlamışlardır” diyerek beraatini istedi.

“Çocuklara kızıp ateş etmiştir”

Hiranur Demircan’ın babası müşteki Hasan Demircan sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Ben olay günü kurban kesiyordum. Eşim aradı ve kızımın vurulduğunu ve hastanede olduğunu söyledi. Kamera kayıtlarından sanığın olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Çocuklar gürültü yaptığı için çocuklara kızıp ateş etmiştir” dedi.

“Dışarıdan patlama sesi duydum”

Bunun üzerine söz alan anne Selinay Demircan ise “Olay günü ben evdeydim. Havalar sıcak olduğu için camlar acıktı. Dışarıdan bir patlama sesi duydum. Çocukların çığlık sesleri geldi. ‘Hiranur vuruldu’ diye arkadaşları bağırmaya başladı. Çocuğu arkadaşları eve çıkardılar, sırtından kan akıyordu. Kızımla beraber oynayan çocuklar sanığın ateş ettiğini görmüşler. Çocukları olaydan önce de gürültü yapıyorlar diye sürekli tehdit ediyormuş” diye konuştu.
Sanık avukatı, yaşı küçük olan mağdur ve tanıkların pedagog eşliğinde beyanlarının alınmasını, mağdurun annesi ve babasının duruşma salonundan çıkarılmasını ve duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme ara kararında, mağdure ve tanıkların yaşları küçük olduğu gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasına hükmetti, salon boşaltıldı.

Mağdur Hiranur Demircan beyanında, arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynadıkları sırada kendisine ateş eden kişinin huzurda bulunan sanık olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen diğer arkadaşları da, sanığın kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyardığını ve elindeki silahla ateş ettiğini belirtti.
Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrasında açıklama yapan Demircan ailesinin avukatı Cengiz Tayfur, “Duruşmada hem mağdur hem olaya şahit olan arkadaşları dinlendi. Mağdur ifadeleri sanığın oyun oynayan çocukları hedef gözeterek ateş ettiğini ortaya koymaktadır. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi” dedi.

“Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz”

Baba Hasan Demircan, “Suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Bizim kızımızın ve bizlerin yaşadığını onların da yaşamasını, cezasını çektiğin görmek istiyoruz. Yapan kişi zaten daha öncesinden suçla tanışmış kişi. Yaralamadan yargılanmış kişi, suç makinesinden bahsediyoruz. Bugün çıkacak, yarın yine aynı şekilde devam edecek. Yargılanıp cezasını almasını istiyoruz” diye konuştu. Anne Selinay Demircan ise “Aradan 5 ay geçti ama bizim üzüntümüz hala devam ediyor. Hak ettiği ceza neyse almasını istiyoruz. İnşallah sonucu da öyle olacak, bekliyoruz” dedi.

Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açtı
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