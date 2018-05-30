Parkta çim biçme makinesi çalındı

Karabük Mahallesi Parkı'nda çim biçen belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler, mola verip, yakındaki kahvehaneye gitti. 30 dakika sonra geri dönen belediye çalışanları, parkta bıraktıkları 2 çim biçme makinesinden birisinin yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, belediye çalışanları ile parktaki vatandaşların ifadesine başvurdu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

​Çim biçme makinesi çalınan Yaşar Böcek, "Ramazan ayında beni zor duruma düşürdü. Ne diyeceğimi bilmiyorum, sinirliyim, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ramazan ayında hırsızlık yaptılarsa Allah'a havale ediyorum" dedi.