Üsküdar'da park tartışması
Acıbadem’de Türkiye İş Bankası AŞ Vakfı (TİBAŞ) tarafından park yapılmak üzere bağışlanan ve 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mert Sertbaş’ın adının verildiği yeşil alana inşaat yapılması tartışma yarattı.
Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından onaylanıp askıya çıkarılan plan değişikliğiyle yeşil alana kültür merkezi yapılması kararlaştırıldı ve tesis belediye tarafından 30 yıllığına Aziz Mahmut Hudayi Vakfı’na devredildi. Arazi ve mahalle sakinlerinin itirazları, bu ayki İBB Meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Acıbadem Mahallesi’nde İş Bankası Vakfı tarafından mülkiyeti şartlı bağış yoluyla Üsküdar Belediyesi’ne geçen ve bölgenin tek yeşil alanı olan 2 bin metrekare büyüklüğündeki “belediye hizmet alanı”nın bitişiğindeki 4 bin metrekarelik park alanı bulunuyor. İBB’nin yeni plan notlarına göre, belediye hizmet alanında 4 katlı sosyal kültürel tesisler ile belediye hizmet birimleri, park alanında da zemin altı katlı otopark yapılabilecek.
ŞÜPHELERİMİZ HAKLI ÇIKTI
Acıbadem TİBAŞ Parkı Gönüllüleri adına konuşan muhtar Semra Aydın şunları söyledi: “Çocuklarımızın oynayacağı, yaşlılarımızın oturacağı bir parkımız maalesef kısıtlı. Asılan projelerde mutlu olduk. Fakat inşaat ilerlemeye başladığında, birinci projenin uygulanmadığı, ikinci bir proje olduğunu hissettik. Şüphelerimiz haklı çıktı.”
Meclis üyelerini bilgilendiren Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, şunları söyledi: “Site sakinlerimiz sabırla beklerse, öndeki belediye hizmet alanında yapılacak kültür merkezi, o bölgenin ihtiyacını karşılayacak yapı olacak. 4 bin metrekaresini de zemin altı otopark yapmadan, park olarak teslim edip Acıbadem Mahallemizin hizmetine alacağız.”
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