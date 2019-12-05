Park halindeki otomobile zarar verdi, böyle görüntülendi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta yürüyen alkollü 2 kişiden biri park halindeki otomobilin lastiğini kesip aynasını kırdıktan sonra yere düştü. Yanında bulunan arkadaşının desteğiyle ayağa kalkan şahıs, arkadaşıyla beraber yoluna devam etti.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Akkonak Mahallesi, 1713 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden birinin park halindeki bir otomobile zarar vermesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında sokakta yürüyen ve aşırı alkollü olduğu gözlenen 2 kişiden biri park halindeki aracın yanına yaklaşıp lastiğini bıçakla kesti.
Ayakta durmakta zorlanan şahıs, lastiği kestikten sonra aracın sağ aynasını kırdı. Araca zarar veren kişi, daha sonra alkolün etkisiyle yere düştü. Diğer kişi ise yere düşen ve alkolün etkisiyle ayağa kalkamayan arkadaşını kaldırdı. Sabah aracının aynasının kırık, lastiğinin ise kesik olduğu gören araç sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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